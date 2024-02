Proč vaše kočka vrčí, močí mimo záchod a proč se snáší se psy. Rozumíte jí?

Všimněte si signálů, které vysílá vaše kočka.

„Pochopení normálního chování pomáhá zlepšit životní podmínky zvířat, a to zejména u koček, jejichž dovádění může být stejně záhadné jako roztomilé,“ popsal David Menor-Campos, hlavní autor studie z univerzity v Córdobě.

Výzkumníci provedli průzkum mezi 816 majiteli koček, kteří hodnotili chování na stupnici četnosti od „nikdy“ po „vždy“. Zveřejnili ho v odborném časopise ScienceDirect.

Na základě těchto údajů se Menor-Camposovi a jeho týmu podařilo odhalit, které chování je skutečně neobvyklé. Zároveň by to mohlo být užitečné, aby majitelé pochopili neobvyklé chování svých koček a tím předešli problémům dřív, než se rozvinou do velkého problému.