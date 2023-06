Tady jsem doma, nepřibližuj se. Patnáct tajných kočičích signálů

„Věděli jste, že čím dál má uši od sebe, tím je vaše kočka neklidnější? Nebo že když do vás naráží vrškem hlavy, může to být gesto náklonnosti, ale také výzva k interakci?“ ptá se ve své nové knize americká autorka a ilustrátorka Lili Chin.

Titul Kitty Language: An Illustrated Guide to Understanding Your Cat (Kočičí jazyk: Ilustrovaný průvodce k pochopení vaší kočky) vytvořila s odborníky na kočičí chování a představuje v něm desítky komunikačních vzorců, které u mazlíčků můžeme pozorovat.

Vybíráme patnáct více i méně známých. Schválně si jich zkuste všímat i u své kočky. Pomůže vám to lépe pochopit její chování a patřičně na ně reagovat.