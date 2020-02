Každá zachráněná kočka dokáže dát hromadu lásky, říká Klára Nevečeřalová

Klára přijela do Hořovic pomoci zoufalé studentce v rámci natáčení dalšího dílu pořadu Kočka není pes a hned na ulici před domem se potkala s velmi mazlivou kočičkou. Jednou z těch, před kterými Annettina Marjánka dům tak brání. Z jednoduchého důvodu: nemůže ven, kdykoliv by potřebovala.

Dům však Annette nepatří, takže dvířka na čip pro své kočky pořídit nemůže. V rámci rodiny se tedy domluvili tak, aby se doma střídali a Marjánku mohli pouštět ven podle potřeby. A situace se začala obracet k lepšímu.

Annette se vyptala i na problém s kocourem, který je sice čistotný, ale svůj trus nezahrabává. Jenže s tím se toho moc dělat nedá. Podle Kláry záleží na tom, zda ho to vůbec naučila maminka. Případně je možné, že prostě zlenivěl, jak se to u kocourů stává.

Milovnici zvířat Annette však neleží na srdci jen blaho vlastních koček, pomáhá i těm na ulici. Kočičku, kterou Klára potkala, tu totiž zanechala sousedka, která se odstěhovala. Annette se postarala o její koťata a nešla jim domov.

Ten nakonec našla i jejich máma z ulice. Klára ji odnesla, postarala se o její vykastrování a vrátila ji na místo. Není totiž vůbec jednoduché najít pro každou toulavou kočku místo v útulku. A kočičku si nakonec vzala domů paní z vedlejší vesnice. O všechna nechtěná zvířata tak nakonec bylo postaráno.

Klára se přimlouvá, aby lidé nebyli k toulavým kočkám nevšímaví. Vrátí to láskou.

A přesně to Klára radí: „Pokud se ocitnete v situaci, že najdete bezprizorní kočku, ideální je odvézt ji do útulku. A pokud nemají místo, umístit ji u sebe doma tak, aby byla v karanténě, ideálně v jedné místnosti. A kontaktovat buď nějakou kastrační společnost a nebo ji nechat vykastrovat na vlastní náklady a vypustit ji zpět do lokality, kde jste ji nalezli.“

Nejenže tak pomůžete často velmi zbídačenému zvířeti. Pokud si ho navíc i někdo adoptuje, získá hromadu lásky, tvrdí Klára, která o tom hodně ví.