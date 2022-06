Slupky z okurek použijte na mravence, bramborové na chipsy, melounové naložte

Oloupat a hodit v lepším případě do kompostu. Ano, to je standard, ale jde to i jinak, lépe. To, co je pro většinu lidí odpadem, může být pro vás hotovým pokladem, radí časopis Na chalupě i Týdeník 5+2. Ze slupek totiž lze připravit mnohé delikatesy, ovocný ocet, zeleninový vývar i čisticí prostředek.