Spolumajitel Meat Vandals: Šéfkuchař musí být tak trochu i psycholog

Pracoval jste převážně ve finediningových, tedy zážitkových restauracích. Proč jste si sám před rokem otevřel bistro?

S koronavirem, zdá se, skončil čas her a načančaných zážitkových konceptů a nastala éra bister. Opravdu si myslím, že to je řešení. I bez pandemie byl finedining (zážitková gastronomie, pozn.red.) nějakou dobu na ústupu. Logická reakce na to je nabídnout kus dobrého poctivého jídla relativně rychle a za dobré peníze, což je výhodné pro obě strany – nám se uvolní místo pro další zákazníky a ti zase nemusejí mít strach, že dlouhým vysedáváním v restauraci napomáhají své nákaze. V dnešní době poznamenané koronavirem mají víc zákazníků třeba i pouliční stánky s občerstvením.