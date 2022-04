VIDEO: Živý hyacint lze zabalit do skla, vosku i do mechu jako kokedamu

„Většina lidí považuje hyacint za rostlinu, která v interiéru vydrží jen krátce a pak rychle odkvete. Dobu, po kterou nám dělá radost, lze ale prodloužit,“ popsala pro Receptář prima nápadů floristka Magdalena Zámečníková a poradila, jak si interiér či terasu zpestřit netradičním aranžmá.

Například stačí odhalit a očistit kořínky hyacintu a křehkou krásu této cibuloviny ještě zdůrazníte. Jak na to? Částečně nakvetlý hyacint v plastovém květináčku lze pořídit v květinářství za dvacet třicet korun. Doma ho z květináčku vyjmete a důkladně očistíte od hlíny. „Odstraníme svrchní slupku a vypereme kořínky, aby byly úplně bílé,“ radí floristka.

Poté rozkvétající hyacint můžete posadit na nějakou skleněnou nádobu, ať už vázičku nebo sklenici od džemu či od jogurtu. „Tak, aby byly ve vodě jen kořínky, a cibule tak nezahnívala,“ vysvětluje princip Zámečníková.

Jakékoliv aranžmá s hyacintem ovšem raději nedávejte do ložnice nebo do dětského pokoje, jeho intenzivní vůně může způsobovat bolest hlavy.

Voskový kabátek oblékejte jen napité cibuli

Redaktorka Eva Borská zase na kameru předvedla, jak cibuli hyacintu efektně obléci do vosku, a vlastně ji tak po dobu kvetení pěkně zakonzervovat. Ve vosku vám kvetoucí hyacint vydrží až šest týdnů, a nepotřebuje dokonce ani vodu. Pořádně napít ho totiž necháte před tím.

Na obalení cibule můžete použít granulovaný vosk jako redaktorka Receptáře nebo ve vodní lázni rozehřejete svíčku. Předtím ale nechte hyacint stát 12 hodin ve vodě, aby se opravdu pořádně napil.

Pak zastřihnete kořínky, cibuli osušíte a začnete ji opatrně namáčet do vosku rozehřátého ve vodní lázni. Po tenkých vrstvičkách bude na cibuli ulpívat, i když je vlhká. Vosk vždy necháte trochu zaschnout a opět cibuli obalíte další vrstvou. Postup, který je krásně vidět na úvodním videu, opakujete tak dlouho, dokud se na cibuli nevytvoří silnější vosková vrstva. Pak necháte vosk ztvrdnout a kvetoucí cibuli můžete kamkoliv usadit.

Hyacint v mechovém hnízdě lze i zavěsit

Velmi pěknou dekorací, kterou lze posléze posadit do misky, do vázy i jen tak na stůl nebo zavěsit do prostoru, je i mechový kabátek ve stylu kokedamy. Není to nijak složité, stačí vám k tomu mech a vázací drátek.

Jak na to? „Cibuli hyacintu posadíme doprostřed většího plátu mechu a postupně ji zabalíme tak, aby nebyla vidět. Lehce stáhneme a zpevníme zeleným vázacím drátem,“ vysvětlila floristka, která to také trpělivě předvedla i na kameru. Eva Borská nabídla i variantu zabalit kvetoucí cibulku stejným způsobem do klubíčka vlny nebo ovčího rouna.