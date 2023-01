Jsou hlučná, nevydrží, mají drahý provoz. Sedm mýtů o tepelných čerpadlech

Vysoké ceny energií a jejich nejistý budoucí vývoj, snaha ulevit domácímu rozpočtu i rychlejší návratnost. To všechno jsou důvody, proč zejména v posledních měsících hlásí výrobci i dodavatelé rekordní zájem Čechů o tepelná čerpadla. Spolu s tím se však začíná objevovat také stále více mýtů a nejasností. Co z nich je založeno na pravdě, a co je nesmysl?