Maggi je jediné ochucovadlo, na které nedám dopustit, říká Radek Kašpárek

Vyrůstal v Ostravě, která se do něj otiskla. „Narodil jsem se sice ve znamení Lva, ale jinak jsem střelec,“ říká michelinský šéfkuchař a porotce pořadu MasterChef Česko RADEK KAŠPÁREK (42). „Nikdy dlouho nechodím okolo horké kaše. Jdu striktně po tom, co chci. Když vím a cítím, že je to tak správně, udělám to.“ Je známý jako rozhodný, zásadový a dobrosrdečný svéráz, jenž dokáže být i neústupný. V jeho labužníky vzývané pražské restauraci Field jsme si otevřeně povídali nejen o dětství na sídlišti, o období, kdy se prý choval jako rapl, ale i o dekadentním dezertu, na nějž se budou moci hosté těšit v jeho nové restauraci 420. | foto: Jan Zátorský, MAFRA