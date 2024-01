Výzkum objevil v balené vodě nanoplasty. Jsou nebezpečnější než mikroplasty

Studie vědců z Columbia University Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University a Columbia Mailman School of Public Health byla právě zveřejněna v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nanoplasty jsou tak drobné, že na rozdíl od mikroplastů mohou procházet střevy a plícemi přímo do krevního oběhu a odtud putovat do orgánů včetně srdce a mozku. Mohou napadnout jednotlivé buňky a procházet placentou do těl nenarozených dětí. Lékaře teď bude čekat úkol zjistit, jaký účinek to bude mít na naše zdraví.

„Dříve to byla jen temná nezmapovaná oblast. Studie toxicity jen hádaly, co tam je,“ řekl spoluautor studie Beizhan Yan, environmentální chemik na Lamont-Doherty Earth Observatory na Kolumbijské univerzitě. „Otevírá se nám okno, kde se můžeme podívat do světa, který nám předtím byl skrytý.“

Nová studie využívá techniku ​​zvanou stimulovaná Ramanova rozptylová mikroskopie, kterou spoluvynalezl spoluautor studie Wei Min, biofyzik z Kolumbie. To zahrnuje sondování vzorků dvěma simultánními lasery, které jsou naladěny tak, aby specifické molekuly rezonovaly.

Výzkumníci se zaměřili na sedm běžných plastů a vytvořili algoritmus založený na datech k interpretaci výsledků. „Jedna věc je zjistit částici, ale druhá vědět, co vlastně detekujete,“ řekl Min.

Vědci testovali tři oblíbené značky balené vody prodávané ve Spojených státech a analyzovali plastové částice až do velikosti pouhých 100 nanometrů. V každém litru zaznamenali 110 tisíc až 370 tisíc částic, z nichž 90 % byly nanoplasty; zbytek byly mikroplasty. Také určili, které ze sedmi konkrétních plastů to byly, a zmapovali jejich tvary a vlastnosti, které by mohly být cenné v biomedicínském výzkumu.

Jedním z běžných byl polyethylentereftalát, neboli PET. To nebylo překvapivé, protože z něj je vyrobena většina lahví na vodu. Používá se také pro balené limonády, sportovní nápoje a ochucovadla, jako je kečup a majonéza.

Pravděpodobně se dostane do vody, když se z láhve odlupují kousky, když je láhev zmáčknuta nebo je vystavena teplu. Některé studie naznačují, že mnoho částic se dostane do vody, když opakovaně otevíráte nebo zavíráte uzávěr, a drobné kousky se odírají.

Nicméně, PET byl převyšován množstvím polyamidu, typem nylonu. Podle Beizhana Yana to paradoxně pochází z plastových filtrů používaných k „čištění“ vody před plněním do lahví.

Další běžné plasty, které výzkumníci našli, byl polystyren, polyvinylchlorid a polymethylmethakrylát, všechny používané v různých průmyslových procesech.

Všechny vědce však znepokojuje myšlenka, že sedm typů plastů, které hledali, představovalo jen asi 10 % všech nanočástic nalezených ve vzorcích vody. Co tvoří zbytek stále nemají ponětí. „Existuje obrovský svět nanoplastů, které je třeba dále studovat,“ slibuje Min.

To je přivedlo na myšlenku, že další bude na řadě zkoumání kohoutkové vody, u které se také ukázalo, že obsahuje mikroplasty, i když mnohem méně než u balené vody.

„Výsledky studie odhalují novou perspektivu, která umožňuje hlubší pochopení důsledků plastů jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví,“ řekla Qixuan Chen , PhD, docentka biostatistiky, která se zaměřuje na analýzy komplexních dat z průzkumů na Columbia Mailman School of Public Health, a je spoluautorkou nové studie.