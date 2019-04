Mikroplasty už nejsou jen ve vodě, vědci je našli i v alpském ledu

Studii publikovali na stránkách Nature Geosciences (placený vstup). Zatímco studií o přítomností drobných částeček plastů v mořích, vodních tocích nebo dokonce v pitné vodě je mnoho, doklady o tom, že se mohou přenášet i vzduchem, dosud chyběly.

Výzkum probíhal v pyrenejských Alpách

Není to prvně, kdy se mikroplasty objevily v odlehlých místech planety. Vědci je našli například v Arktidě, kde se předpokládal jejich transport vlivem zamrzání a opětovného tání ledu. Pocházejí ze znečištění světových moří.

Není se co divit, když se objevily ve velkých městech jako Paříž, Edinburgh nebo Kuang-tung v Číně a dalších. Není to tak dávno, kdy lidé z organizace Greenpeace zkoumali vodu ve Vltavě a Labi. Zjistili tam přítomnost téměř čtyř částeček na litr vody. To znamená, že při průtoku našich řek posíláme denně do moře desítky miliard těchto částeček (více čtěte zde).

Mezinárodní francouzsko-britský tým ze vzorků ledu vyvodil, že drobné částečky umělé hmoty mohou být přenášeny nejen vodou, ale i působením větru, kdy se mohou přenášet do vzdálenosti mnoha desítek kilometrů. Mohou se tak dostat i do řídce osídlených částí země, kde se dosud předpokládala jen panenská příroda.

Podle vzorků částic vědci prokázali, že zdrojem znečištění mohou být nejen zbytky plastů vyhozených do přírody, ale i zbytky oblečení. Právě moderní funkční materiály se často vyrábějí z recyklovaných plastových materiálů.

Jejich zbytky nemusejí pocházet jen přímo z praní a odpadových vod, které se pak dostávají do vodních toků, ale i přímo z oblečení. Zdrojem plastového znečištění a nositelem mikrostopy v prostoru se tak může stát i horolezec.

To nakonec dává po prozkoumání vzorků obrázek o tom, z jakých zdrojů jednotlivé částečky mikroplastů pocházejí. Zhruba 40 % plastů pocházelo ze zdrojů, které tam přinesli a odhodili návštěvníci. Dalších 40 % se tam dostalo vzduchem, u zbytku zatím původ nebyl rozeznán.

Velká část mikroplastů byla nalezena ve formě drobných vláken tenčích než vlas a byla z nylonu a polypropylenu, což jsou látky používané v textilním průmyslu. Vědci se proto domnívají, že je tam mohl zavát vítr od návštěvníků hor, jelikož právě tato vlákna se používají pro výrobu funkčního sportovního oblečení.

VIDEO: Takto se z lahví, které vyhodíte do žlutého kontejneru, stanou nové výrobky:

VIDEO: Z vyhozené lahve pásek. Takto se v ČR vyrábějí věci z odpadu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu