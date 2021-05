Království železnic opět otevřelo. Odpočiňte si od starostí, láká návštěvníky

Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř. 810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídku kolejiště a doplňkové výstavy.

„Epidemická opatření se postupně rozvolňují, školáci se pomalu vracejí do tříd, politická situace je složitější než kdy dříve, všichni jsme už unavení a podobně jako i my, mnozí měsíce balancují na hraně bankrotu. A to je chvíle, kdy vzít děti a vyrazit se nabít kladnou energií úžasného funkčního světa v měřítku 1:87,“ říká autor původního nápadu na expozici Matěj Horn, dnes ředitel organizace provozující Království železnic.

Pohled na kolejiště plné pohybu a malých obyvatel přirozeně fascinuje. Děti všeho věku naplňuje čirou radostí, zatímco dospělým dává alespoň na čas zapomenout na starosti okolo.



Nezaháleli ani v době uzávěry

„Během těch vynucených přestávek jsme samozřejmě nezaháleli a hlavně při tom prvním loňském uzavření jsme vylepšovali všechno, co se dá,“ upřesňuje Rudolf Pospíšil z Království železnic.

Jak je otevřeno S platností od 6. 5. 2021 do odvolání, omezuje pražské Království otevírací hodiny pro veřejnost takto: čtvrtek, pátek: 12:00–19:00

soboty, neděle, státní svátky a dny školních prázdnin: 9:00–19:00

Během druhého uzavření se soustředili hlavně na provádění drobných oprav na železnicích a na vzdělávacích programech pro školy.



„Musíte si uvědomit, že jsme nezisková organizace, takže z principu věci jsme nemohli využívat naspořených financí. Museli jsme propustit hodně lidí a v takové situaci na nějaké výrazné práce už nemáte prostor,“ připomíná.

V souvislosti s tím připomíná, že se veřejnost nemusí bát návštěvy. „Je to stejně bezpečné jako v jiných vnitřních prostorách. Personál expozice je pravidelně testován a stejně jako návštěvníci povinen dodržovat platná opatření jako respirátor, ruce, rozestupy, rozum,“ ujišťuje Pospíšil.



Co uvidíte

Modelová kolejiště



Tři menší kolejiště na galerii u vstupu, představují ochutnávku toho, co uvidíte o patro níže. Velké kolejiště Království prezentuje zjednodušený železniční model (zatím 6 krajů ČR) v provedení H0 (1:87).

Na ploše téměř pěti set čtverečních metrů se prohánějí vlaky, pojízdná auta, tramvaje, a dokonce i lanovka nebo pražské metro. Třicet tisíc malých obyvatel Království vás vtáhne do děje a zabaví na několik hodin.

Upravené dopravní prostředky

Dětem i dospělým jsou k dispozici upravené skutečné dopravní prostředky s funkčními prvky a projekcí průjezdů skutečných linek MHD nebo železničních tratí v ČR.

Tramvaj T3, lokomotiva řady 141 a MOV (motorový vůz) řady 810 jsou velmi populární a v běžných časech se na ně stály dlouhé fronty. Teď tedy bude ideální chvíle, pokud si je chcete vyzkoušet.

Pohled na koleje z kabiny vlaku v Království železnic:

Zážitkové mapy

Rodinám s dětmi jsou k dispozici sady kvízových otázek na různá témata (třídění a recyklace odpadů, PID, Chytré město, Zdravé bydlení, výroba betonu a další). Děti za správné vyplnění dostanou drobné dárky pro radost.

Zelené plátno, RC modely, VR

K dispozici je prostor se zeleným pozadím pro pořízení rodinné fotky. Přímo během focení uvidíte, jak zapadáte do situace v kolejišti. Během víkendů mohou návštěvníci využít i další atrakce.

V Království si můžete vyzkoušet závod rádiem řízených sporťáků na profesionální závodní trati. Jezdí se na čas nebo na počet kol. Novinkou je virtuální realita.

Zapůjčujeme VR sady Oculus Quest a ve virtuálním prostředí si děti i dospělí mohou „projít“ velké kolejiště s pohledy shora i z úrovně figurek – obyvatel Království.