Tkáčův návrat se blíží. Zlínská kometa už se hlásila na startu přípravy

„Jsem typ, který kondici rychle dožene. S balonem si také rozumím. Návrat nebude tak složitý,“ věří Tkáč. „Hlavní bude zdraví,“ zmínil to nejdůležitější.

Ligové jaro startuje už za tři týdny. Stihne ho? „Nechci předbíhat. Několikrát jsem si říkal, že bych mohl jít do zápasu, ale nikdy to nedopadlo. Chci se hlavně stoprocentně doléčit,“ povídal opatrně Tkáč na zahájení zimního drilu.

Už se ale aspoň optimisticky usmívá. Deset měsíců poté, co odehrál poslední ligový zápas.

„Vzpomínám si. Bylo to na Spartě ke konci února,“ připomíná Tkáč, který mezitím oslavil dvacáté narozeniny. Původně si myslel, že bolest rychle odezní a za chvilku bude zpátky.

„Když jsem neodehrál první zápas, byl jsem zklamaný a říkal jsem si, že snad vyjde druhý. Věřil jsem, že bude stačit týden nebo dva odpočinku,“ poznamenal Tkáč.

Jenže nestačil. Nevrátil se do konce sezony, přišel o letní přípravu a celý podzim. „Není to příjemná věc. Pro mladého hráče obzvláště. Zkušený aspoň ví, co čekat. Občas jsem ztrácel víru, ale na to, jak jsem byl rozjetý, jsem přestávku snášel docela dobře,“ míní Tkáč.

Hnětlo ho, že neznal původ svých trablů. Pomohl mu až přední český ortoped a chirurg Josef Maurer, u něhož v říjnu podstoupil zákrok třísel. „Mohlo to být z přetížení. Říkal, že to je běžné, že operoval dost sportovců, i fotbalistů,“ prohodil Tkáč.

Od prosince mohl začít zase běhat. Splnil individuální plán a v pondělí se hlásil na zahájení zimní přípravy. „Ale ještě nejsem stoprocentně nachystaný na plnou zátěž. Zapojovat se budu postupně,“ plánuje Tkáč. Pozor si musí dát na prudké změny pohybu. „Na střelbu a dlouhé nákopy to ještě není. Ale doufám, že se to bude posouvat dopředu.“

V brzký comeback nadaného mladíka se upíná i nový trenér FC Trinity Pavel Vrba. „Nečekal jsem, že by Zlín mohla trénovat taková persona.“ V řeži o záchranu můžou pomoct oba.