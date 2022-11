Vrba a Zlín? Restart s rizikem, říkají experti o překvapivém angažmá

„Předpokládal jsem, že po hektickém období, které prožil ve Spartě a v Ostravě, si bude chtít více odpočinout, nabrat síly a dostat zase chuť do fotbalu. Ale jak se zdá, rychle ji získal a návrat uspíšil,“ říká Komňacký, jehož pojil těsný vztah nejen s Vrbou, ale také se Zlínem, který dva roky před titulem na Bazalech dovedl do nejvyšší soutěže.

Překvapení z Vrbova návratu neskrývá ani další někdejší kouč Zlína Stanislav Levý, který glosuje ligové dění pro svazový týdeník Gól.

„Vzhledem k jeho vyjádřením po předčasném konci v Ostravě jsem to nečekal,“ připomíná Levý Vrbova slova po jeho nejkratším trenérské štaci, která trvala jenom 149 dnů.

Baníku, kterým Vrba prošel jako hráč a kariéru tam začínal jako trenér, se upsal v květnu poté, co předčasně skončil ve Spartě. Vedení ho odvolalo dvě kola před koncem ročníku a před finále poháru na Slovácku.

„My trenéři jsme zvyklí, že nás vyhazují. Střídáme kluby. Víme, že přijdou období, kdy se nedaří,“ myslí si Komňacký, že by dvě nedokončená angažmá v rychlém sledu Vrbu zásadněji poznamenala. „Může se ve Zlíně znovu nastartovat, pocítit radost z fotbalu, zažít úspěch. Pavlovi rozumím.“

Tím, že přijal nabídku předposledního celku ligy, chce Vrba podle Levého dokázat, že se s ním musí stále počítat.

„Ne že by si pošramotil pověst, ale bude chtít vylepšit dojem z předchozích dvou angažmá, která nebyla úspěšná, a speciálně to ostravské,“ soudí Levý.

Zlín může pomoct Vrbovi. S tím, že on naopak pomůže topícímu se klubu, se počítá. „Má ohromné zkušenosti. To je to, co by měl a musí vrhnout na váhu, aby se mu Zlín povedlo dostat nahoru,“ míní Levý.

„Bude to mít složitější, protože Zlín je v našich poměrech spíše provinční, menší a rodinný klub. V takových podmínkách pracoval Pavel naposledy v Púchově před mnoha lety (2004–06). Byl zvyklý na jiné ambice, jiný rozpočet, jinou kvalitu kádru,“ shrnul Komňacký; to by ale paradoxně mohlo Vrbu nakopnout. „Může ho to motivovat. Vrací se do poměrů, ze kterých vyšel. A bude to nový způsob práce. Třeba se mu to zalíbí. Určitě si to dobře rozmyslel, když to ve Zlíně vzal. Nemá co ztratit.“

Což si ale Levý nemyslí: „Jde do rizika. Otázka, jak si s majitelem (Zdeněk Červenka) a generálním manažerem (Zdeněk Grygera) ujasnili, jak by mělo vypadat mužstvo, s kterým půjdou za záchranou. Kádr potřebuje posílit na každém postu. Přitom pan Červenka není velkým příznivcem rozsáhlých hráčských změn,“ upozorňuje Levý.

Každopádně Vrba jde ze svého pohledu do neprobádaných vod. Svoje nároky musí přizpůsobit kádru.

„Bude pracovat s hráči, kteří mají slušnou úroveň, ale nejsou to reprezentanti. Musí počítat s taktickými nedostatky, vysvětlit hráčům svůj herní styl,“ vypočítává Komňacký s tím, že Vrba přebírá zlínské mužstvo v příhodném čase. „Soutěž začíná na konci ledna, bude mít dva měsíce, aby tým poznal a nachystal.“

Levý přitom zmiňuje úskalí, na která musí 58letý rodák z Přerova pamatovat.

„Razgrad, Plzeň, Sparta, Baník, to jsou kluby s úplně jinými ambicemi než Zlín,“ vyjmenovává Levý předchozí působiště Vrby. „Hlavně proto jsem překvapený, že jde do Zlína, který nikdy o titul nehrál. Jsem zvědavý, jak se vyrovná s prostředím, kde fanoušci moc nechodí na fotbal, jak si poradí s bojem o záchranu. Bude hodně zajímavé to sledovat,“ vyhlíží Levý jarní část.

Že zrovna Zlín zabředl do sestupových sfér, ho nemile překvapilo.

„Je pro mě největším zklamáním podzimu. Výsledky i tím, jak se prezentoval. Jeho kádr není tak špatný, aby musel hrát na předposledním místě. Jsou v něm zkušení hráči, kluci, kteří mají před sebou dobrou budoucnost. Je potřeba, aby se tým dal dohromady, aby si sedl, a to bude velký Vrbův úkol,“ podotýká Levý.

Komňacký věří, že to jeho bývalý kolega zvládne. „Pavel je velká persona a bude mít větší autoritu než jeho předchůdce (Jan Jelínek), který je mladý a jednou z něj může být kvalitní trenér. Pavel ale už vzhledem ke svému renomé může u vedení prosadit větší posílení mužstva,“ naznačil Komňacký.

A předpovídá, že Vrba nakonec FC Trinity v první lize zachrání: „Ke Zlínu mám mám kladný vztah, a když tam bude trénovat Pavel, párkrát se tam rozjedu, abych se přesvědčil, že jsou na správné cestě, a Pavla podpořím.“

Kdo sestoupí, Levý ze zásady netipuje. Výhodou Zlína je, že přímo padá pouze poslední tým. „Baráž je sice nevyzpytatelná, ale jak se ukázalo v minulosti, prvoligové mančafty jsou přece jen na vyšší úrovni než druholigové. A když se podívám, kdo ve druhé lize hraje o postup, tak kdokoliv, kdo skončí v baráži, bude mít sílu, aby se zachránil,“ doplnil Levý.