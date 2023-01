Kozák se stěhuje ze Slovácka k rivalovi, zlínský útok posílí i Balaj

Moravský klub o tom informoval na svém webu.

„O Libora jsme stáli už před několika lety. V té době to nedopadlo, ale jsem rád, že nyní už to vyšlo,“ řekl viceprezident klubu Zdeněk Grygera. „Je to hráč se zkušenostmi, který si prošel velkými kluby, což v naší situaci potřebujeme. Výhodou je i to, že se znají s trenérem Vrbou z působení ve Spartě,“ dodal.

Kozák na podzim odehrál za Slovácko 15 soutěžních zápasů a dal dva góly. V lize třiatřicetiletý útočník nastupoval také za rodnou Opavu, Liberec a Spartu. V jejím dresu se v sezoně 2019/2020 stal spolu s Petarem Musou nejlepším střelcem ligy.

V zahraničí si Kozák zahrál za Livorno, Bari, Aston Villu, Brescii a Lazio Řím, se kterým dvakrát vyhrál Italský pohár, a Puskás Akadémii. V sezoně 2012/2013 byl nejlepším střelcem Evropské ligy. Za národní tým odehrál devět utkání a dvakrát skóroval.

Pětadvacetiletý Balaj začínal s kariérou v Nitře, za kterou dal v 74 zápasech 34 gólů. Poté někdejší mládežnický reprezentant působil v Žilině a Zlatých Moravcích. Od roku 2021 je hráčem Cracovie, kde zatím střeleckou mušku hledal. V 16 utkáních dal jeden gól.

„Filip má velký potenciál, který se mu dařilo naplňovat zejména na Slovensku. Věříme, že na to zde naváže,“ uvedl Grygera.