Vrbova premiéra se Zlínem skončila nerozhodně, v přípravě remizoval se Sigmou

Olomouc, která po podzimu překvapivě figuruje na čtvrtém místě tabulky, vedla už od třetí minuty. Nová posila Sigmy Fortelný přihrál Vaněčkovi a ten překonal gólmana Dostála. Domácí „Ševci“ vyrovnali hned za osm minut, když se po rohu prosadil hlavou Simerský.

Pavel Vrba při své premiéře na lavičce Zlína v přípravném zápase proti Sigmě Olomouc.

Ve 21. minutě si Hanáci vzali vedení zpět. Z přímého kopu nacentroval Sláma a hlavičkující Vaněček si připsal druhou branku v utkání. Krátce po změně stran však Zlínští znovu srovnali, opět po rohovém kopu se trefil Didiba. V závěru mohl rozhodnout olomoucký Vodháněl, ale z penalty zamířil jen do tyče.

„Spokojenost je dílčí. S výsledkem nepanuje, protože jsme měli situace na to, abychom rozhodli. Ale s předvedenou hrou, s určitou dávkou kvality, stejně jako s fyzickým výkonem jsem spokojený. Na to, že to byla první příprava, bylo utkání vcelku svižné. Spousta dobrých situací na obou stranách, nakonec asi zasloužená remíza 2:2,“ citoval klubový web olomouckého trenéra Václava Jílka.