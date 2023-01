Útočné posily Kozák a Balaj. Vystřílí fotbalovému Zlínu záchranu dvě věže?

„Libor je hráč se zkušenostmi, který si prošel velkými kluby, což v naší situaci potřebujeme. Filip má zase velký potenciál, který se mu dařilo naplňovat zejména na Slovensku,“ představil ofenzivní posily generální manažer zlínského klubu Zdeněk Grygera. Oba se už připojili k mužstvu na soustředění na Maltě.

Vrbu zná Kozák ze Sparty

Jedna šťastná trefa v Evropské konferenční lize, druhá v české. Jinak ani ťuk. Působení nejlepšího střelce Evropské ligy v době před deseti lety se ve Slovácku smrsklo na půl roku, pak se obě strany dohodly na rozvázání smlouvy. Kozák zvažoval odchod do zahraničí, nakonec zůstal i z rodinných důvodů v Česku a kývl na nabídku Zlína, kterou dostal už v prosinci.

„Řekl jsem, že potřebuji delší čas. Chtěl jsem všechno zvážit. S manželkou čekáme v létě miminko, chci ji být nablízku. Dospěli jsme k názoru, že Zlín je dobrá volba,“ pověděl Kozák, který to bude mít blíže domů do Opavy.

Neodradila ho ani akutní hrozba sestupu.

„Zvažoval jsem to také, ale převážila pozitivní motivace, že to zvládneme,“ doufá 33letý Kozák, který chce k udržení přispět jak jinak než brankami. „Věřím, že jsem pořád gólový, i když poslední dobou mi to až tak nešlo. Ale když si to sedne, tak to půjde,“ je přesvědčený.

Poslední brankově plodné období zažil bývalý český reprezentant ve Spartě, kde se na sklonku svého působení potkal s novým trenérem Zlína Pavlem Vrbou. „I to byl důvod, proč jsem přišel do Zlína. Osobní zkušenosti s ním mám jen dobré,“ poznamenal Kozák. „Je fajn, že na Maltě stihnu nějaký přípravný zápas, než se rozjede liga.“

Balaj nosí 45, jako Balotelli

Zatímco příchod Kozáka do Zlína se táhl, Balajův přesun z Polska byl bleskový. „Seběhlo se to dost rychle. Za to jsem vděčný. Oslovil mě Zlín. Přesně věděli, co chtějí. Já jsem zase věděl, že potřebuji změnu,“ uvedl 25letý forvard.

V Cracovii Krakov se jeho kariéra zadrhla. V tamní Ekstraklase zasáhl za sezonu a půl i kvůli zdravotním trablům jen do 16 zápasů (čtyři v základní sestavě), ve kterých vstřelil jeden gól.

„I když jsem toho v Polsku moc neodehrál, jsem mentálně silnější,“ tvrdí Balaj, který měl v Cracovii blízko k bývalému zlínskému kapitánovi Jakubu Jugasovi. A ten mu přesun na Moravu, kde bude na jaře hostovat, doporučil.

„Hodně jsem s ním komunikoval. Řekl mi o Zlínu samé pozitivní věci,“ pravil Balaj, který si angažmá v Polsku vystřílel 16 zásahy za jednu sezonu ve Zlatých Moravcích. „Přirovnal bych je zázemím ke Zlínu, také je to rodinný klub. Lidé jsou tam milí, každý se snaží pomoct. Věřím, že si se Zlínem pomůžeme vzájemně.“

V české lize bude debutovat, láká ho spolupráce s Pavlem Vrbou.

„Před odletem na Maltu jsme mluvili telefonicky. Z rozhovoru jsem měl dobrý pocit,“ svěřil se Balaj, který bude ve Zlíně nosit dres s netradičním číslem 45 po vzoru zlobivého dítěte italského fotbalu Maria Balotelliho. „Kdysi dávno to byl můj oblíbený hráč. Doufám, že se mu budu podobat výkony na hřišti v jeho největší slávě v Manchesteru City, a ne přešlapy,“ usmál se Balaj.