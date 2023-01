Fotbalový Zlín půjde do ligy s černou sérií jedenácti zápasů bez výhry

„Na hráče to má určitě nějaký vliv. Ale říkám, že první zápas bude úplně jiný než přípravné,“ věří Vrba, že příští neděli v domácí ligové premiéře proti Baníku bude lépe.

Před nástupem Vrby prohrál Zlín sedmkrát v řadě, pod bývalým reprezentačním koučem přidal nejdříve dvě remízy, další dva zápasy ale znovu projel. Nejdříve podlehl poslednímu celku druhé německé bundesligy Sandhausenu 1:2, v čtvrteční generálce před odletem domů dostal lekci od Liberce.

„Na to, že to bylo poslední utkání před startem ligy, není výsledek povzbudivý. I když jsme měli stejný počet šancí, prohráli jsme 0:3,“ shrnul Vrba, jenž bez úspěchu vyzkoušel rozestavení 3–4–3.

Do jednoznačného skóre se promítly všechny zlínské neduhy, které mužstvo zatlačily na hranu sestupu. Nedůsledné bránění ve vlastním vápně a naopak špatné počínání v soupeřově šestnáctce. Ne náhodou nemá Zlín ani průměr jedné vstřelené branky na zápas. Na Maltě se trefili defenzivní štít Hlinka a stoper Simerský, útočníci dál mlčí.

„Klub dělal všechno pro to, abychom se v útočné fázi posílili. Přišli dva noví hráči. Oba by nám měli pomoct. Věřím, že se to zlomí,“ zmínil Vrba dvojici Kozák–Balaj, která se k týmu připojila na Maltě minulý pátek.

„Strašně se nadřeme na šanci, a když si ji vytvoříme, tak ji nedáme. Vzápětí soupeř, co má, promění. V tom je zásadní rozdíl,“ podotkl Vukadin Vukadinovič, jenž se po příchodu obou forvardů mohl přesunout na křídlo, kde mu to sedí více. Blíže k základní sestavě má Kozák, který strávil podzim v sousedním Slovácku. Balaj se zatím v novém prostředí hledá.

„Je pro něj velká změna. Kozák je dál. Zná více českou ligu, je zkušenější. Je hotový hráč, který by měl pomoct hned,“ míní Vrba.

Do generálky nemohl nasadit zraněnou trojici Procházka, Reiter, Fillo. Jestli někdo z nich může stihnout duel s Baníkem, se ukáže po podrobnějším vyšetření v Česku.

Jisté je, že hrát nebudou potrestaný Hrubý a ani Tkáč, jehož rekonvalescence se dál nepříjemně natahuje.