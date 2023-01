Místo pohárů bude hrát o udržení. Pod tlakem jste vždy, říká trenér Vrba

„Ale mám to sem blízko z Přerova. A také se psalo, že mám problémy se někam dostat se slabšími mužstvy. Věřím, že Zlín má kádr a vedení takové, aby se zachránil. Proto jsem se rozhodl sem jít,“ vysvětloval bývalý reprezentační kouč, proč vzal angažmá u předposledního celku soutěže.

V Baníku, předtím i ve Spartě a Plzni jste měl pohárové ambice. Čeká vás ve Zlíně odlišná práce?

O moc jiná nebude. Tlaky jsou stejné, ať hrajete o titul, nebo o záchranu. Zlínu by slušelo, co tady bylo před pěti šesti lety, kdy hrál klidný střed tabulky, a dokonce evropské poháry, což je výsledek, který možná ještě nebyl pořádně doceněný.

Tým je bez posil, ač vám je vedení slibovalo. Kdy se jich dočkáte?

Všichni víme, kde Zlín nejvíce tlačí bota. Hodil by se hrotový hráč. Doufám, že než poletíme na soustředění, tak se nějaká nová tvář objeví. Na Maltě budeme chytřejší, s jakým kádrem začneme jaro.

V pauze jste si hru mužstva nepochybně analyzoval. Co Zlínu chybí?

To je jednoduché. Nějakých deset bodů. Mít je, bylo by to mnohem klidnější. Jsou zápasy, které hrajete proti silnějším soupeřům, a holt se stane, že je nevyhrajete. Ale byly zápasy, ve kterých měl Zlín bodovat. Některé věci se mi nelíbily a na nich budeme pracovat. Důležité bude, abychom získali body na záchranu co nejrychleji.

Souhlasíte, že Zlín inkasoval hodně laciných branek?

Neříkám, že jsem viděl všechny zápasy. Sledoval jsem hlavně duely s těžšími soupeři. Když proti nim hrajete, chyby se i jejich vyšší kvalitou objevují. Obranu musíme zlepšit. Budeme se věnovat organizaci hry v defenzivních prostorech. Ale nebude to jen o obraně. Kdybychom se zaměřili jen na ni, nestačilo by nám to. Chci, aby se vrátily časy Vlasty Marečka a Boba Páníka, kdy byl Zlín v domácích zápasech velice úspěšný a hrál v pohodě v horních patrech tabulky.

Zlín poslední sezony brzdila velké marodka. Jak je na tom tým teď?

Největší problém má Adam Hloušek. Ale doufám, že na Maltu odletí. K týmu by se měli připojit i Dramé s Didibou, kteří mají domluvený pozdější nástup.

„V kabině nám trenér Vrba nastínil, jak to bude vypadat v přípravě. A bude to docela fofr,“ hodnotí kapitán Václav Procházka.

Jedním z asistentů je váš bývalý svěřenec Petr Jiráček. Vidíte v něm trenérské vlohy?

Měl školu Pavla Horvátha, to nelze zapomenout. Jiras to zvládne.

Co říkáte, že ve Zlíně jsou i další hráči z vaší zlaté plzeňské éry?

Když jsem začal Zlín sledovat, byl jsem až překvapený, kolik se tady pohybuje hráčů, s nimiž jsem měl něco společného. O to to bude jednodušší. Možná si nebudu na začátku plést jména a nějaká i trefím. (úsměv) Ale je tady spousta hráčů, které budu poznávat a které jsem viděl jen na sestřizích.

Start ligového jara bude pro vás speciální, že?

Tuším, že přijede Baník. Ale ještě jednou. Neměl jsem žádný problém s majitelem Baníku. Na pana Brabce bylo vždycky spolehnutí. Ale tím, že přijede Baník, tak to pro mě pikantní bude.