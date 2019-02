K Dočkalovi jsme se nepřiblížili, řekl kouč Ščasný a pochválil mladíky

Případ bývalého kapitána řeší klub z Letné celou zimu.

Sparta o Dočkala usiluje, stejně jako Dočkal usiluje o návrat do Sparty. Jenže jeho smlouva v čínském Che-nanu, kam před dvěma lety za více než 230 milionů korun odešel, je platná ještě další dva roky.

Současný lídr reprezentace sice dostal svolení, aby se během zimy se Spartou připravoval, jenže dohoda o přestupu je stále v nedohlednu.

Změny v kádru Sparty Příchody: David Moberg Karlsson (Norrköping), Martin Hašek (Bohemians), Matěj Hanousek (Jablonec). Odchody: Nicolae Stanciu (Al-Ahlí), Josef Šural (Alanyaspor), Bogdan Vatajelu (Jablonec H), Vukadin Vukadinovič (Boluspor H), Mihailo Ristič (Montpellier), Semih Kaya (Galatasaray H)

„Od doby, kdy o Bořkovi před startem přípravy mluvil Tomáš Rosický, se situace nikam neposunula. Stále je to otevřené, ale dohodě jsme se nepřiblížili,“ poznamenal Ščasný, který zůstal na sparťanské lavičce navzdory nepovedenému podzimu.

A před nedělním ligovým startem proti Bohemians hovořil pozitivně: „Po dlouhé době jsme v zimě dotáhli všechny vytipované posily relativně brzy, takže s námi hráči absolvovali celou přípravu. Věřím, že všichni ve Spartě najdou své uplatnění.“

Naopak jste se rozloučili se Stanciem, který přestoupil do saúdskoarabského Al-Ahlí. Chystali jste se na jeho odchod dopředu?

Nico projevil zájem odejít už ve chvíli, kdy přišla nabídka z Egypta. I přesto se dál choval jako profesionál, naplno trénoval, hrál ve všech přátelských zápasech, na jeho odchod jsme se speciálně nepřipravovali. Den před jeho odletem ze soustředění si chtěl se mnou a Tomášem Rosickým promluvit, chtěl znát náš názor a my nechali rozhodnutí pochopitelně na něm. Popřáli jsme mu hodně štěstí a poděkovali za dobrou práci, kterou pro Spartu odvedl. Věděli jsme, že z kádru může odejít kdokoli, pokud přijde nabídka, která nás osloví.

To stále platí?

Nikdy to nejste schopný dopředu odhadnout, ale žádné další odchody neplánujeme. Řešíme jen nějaká hostování, nebo jestli pro některé hráče najdeme na poslední chvíli uplatnění v kádru.

Tým jste v zimě oživili řadou mladých hráčů, v čem by měl být jejich největší přínos? V přípravě pravidelně nastupoval například devatenáctiletý Plechatý.

Patřil k těm, kteří s námi trénovali už v závěru podzimu. Hledali jsme konstruktivního stopera a on vypadal velmi dobře, a proto jsme se rozhodli ho vzít do přípravy. Od prvního momentu splňoval, co po středním obránci chceme, je rychlý, dobrý na balonu, což potvrzoval na hostování ve Vlašimi i v mládežnických reprezentacích.

Takže s ním počítáte i do ligy?

Jedna věc je příprava, druhá liga. Týká se to i ostatních hráčů, kteří do Sparty přicházejí. Je rozdíl nastupovat jinde a potom hrát před našimi fanoušky doma na Letné. Ne každý to unese.

Co Drchal s Hložkem?

Říkají si o místo v sestavě. Kdykoli v přípravě nastoupili, ukázali velkou kvalitu. Drchal v zakončení, Hložek je zase na svůj věk nesmírně vyspělý. S oběma jsme spokojení a teď bude důležité, aby neustrnuli a pokračovali v nasazení a správném přístupu. Jsou na cestě, ze které nesmějí uhnout.

Vypadá to, že na správnou cestu vykročila v přípravě i Sparta: sedm výher v sedmi zápasech. Co očekáváte od ligového startu?

Že na přípravné období navážeme. Vždycky je lepší, když se vám daří a máte se v soutěžních zápasech čeho chytit. Na druhou stranu, pokud bychom v dobrých výkonech a výsledcích nepokračovali, všechno bude zapomenuto.

Na čem konkrétně jste přes zimu nejvíc pracovali?

Nebudu se pouštět do hlubších rozborů toho, kde jsme měli rezervy a v čem jsme se zlepšili. Tvrdím, že musíme najít novou tvář, musíme vědět, co chceme hrát a snažit se to plnit. Určitě bychom měli působit víc kolektivně, pracovali jsme na součinnosti mezi jednotlivými řadami. Pokud náš způsob hry bude kvalitní a naše cesta bude směrovat nahoru, jdeme správným směrem. Můžeme klopýtnout, ale důležité je, abychom se zlepšovali. Celý podzim jsme devalvovali tím neuvěřitelným závěrem, toho se nyní chceme vyvarovat.