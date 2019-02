Bez kapitána, ale s muži s páskou. Sparta zvolila neobvyklé řešení

Do jarní části vstoupí bez kapitána. V zápasech pásku na levou paži oblékne vždy jeden z vybraných zkušených hráčů, které trenér Zdeněk Ščasný a sportovní ředitel Tomáš Rosický vybrali.

„Rozhodli jsme se, že uděláme skupinu hráčů, kteří by měli mít zodpovědnost za vnitřní chod kabiny. Je to čtyři pět hráčů, mezi nimi jsou Frýdek či Costa,“ řekl kouč na středeční tiskové konferenci.

Do léta byl kapitánem David Lafata, který ukončil kariéru. Pak si kabina zvolila Josefa Šurala, jehož zástupcem byl Nicolae Stanciu, jenž pásku nosil ve chvíli, kdy Šural většinu druhé části podzimu nenastupoval.

Oba v zimní přestávce odešli, sparťané však kapitána a zástupce nevolili. „Snažili jsme se tu zodpovědnost rozprostřít na víc hráčů,“ vysvětlil Ščasný.

Nový generálním partnerem Sparty se stal Tipsport Sparta do jarní části fotbalové ligy vstoupí s novým generálním partnerem, kterým se stal Tipsport. Logo největší sázkové kanceláře v zemi ponesou hráči na přední straně dresu, jiný název sponzora na rudých či bílých trikách nebude, to je jedna ze zásad klubu. "Sparta je nejlepším a nejúspěšnějším klubem v domácí historii. I přes současné neúspěchy věříme v ohromný potenciál, který v sobě má. Chceme stát po boku Spartě při jejím návratu na vrchol," prohlásil Jan Čumpelík, marketingový ředitel Tipsportu. "Líbí se nám vize současného vedení a ztotožňujeme se s ambiciozními plány. Nejde jen o áčko, ale i o akademii," zdůraznil Čumpelík. Jaké bude mít Tipsport plnění, zástupci sponzora ani klubu neprozradili. Obvykle generální partner Sparty platí ročně přibližně 20 až 25 milionů korun. "Jedná se o silnou a respektovanou firmu, která neustále roste. Je ze sportovní oblasti a dlouhodobě funguje v českém prostředí. Předpokládáme, že partnerství bude mít přínos i pro naše fanoušky," poznamenal sparťanský generální ředitel František Čupr.

„Samozřejmě, že na hřišti bude jeden kapitán, dva tři hráči mít pásku nemůžou. Není to proto, že bychom něco výrazně měnili. Ale rozhodli jsme se tak s Tomášem Rosickým, je to velmi dobrý nápad,“ podotkl kouč.

Vedle Martina Frýdka s Costou Nhamoneisu další „kapitány“ jmenovat nechtěl. „Teprve jim to řekneme.“

Jelikož však má jít o nejzkušenější hráče, kteří jsou ve Spartě delší dobu a mají k ní vztah, nabízí se brankář David Bičík, záložník Lukáš Vácha, útočník Václav Kadlec či obránce Ondřej Zahustel.

Do základní sestavy má nejblíž právě Frýdek, Costa první jarní kolo kvůli trestu za žluté karty hrát nemůže. Pravidelně by měl nastupovat Zahustel. Bičík je až brankářská trojka, Vácha je rovněž náhradníkem a Kadlec po vleklém zranění kolena bude naskakovat postupně.

Neobvyklé řešení šéfové týmu zvolili zřejmě v reakci na nepovedený podzim a odchody předchozích lídrů.

Do jara Sparta vstoupí až z páté příčky s velkou ztrátou na první Slavii a druhou Plzeň. Na třetí Ostravu jí však chybí jen dva body.

V zimní přípravě sparťané vyhráli všech sedm utkání, k fanouškům tak vyslali pozitivní vzkaz a optimismus.

„Očekávám, že na přípravu navážeme. Vždycky je lepší, když se povede a máte se čeho chytit, než když to nejde a pak čekáte na zázrak,“ řekl Ščasný. „Věřím, že se proti podzimu zvedneme herně i výsledkově a s tím přijde i posun v tabulce.“

Předpokládaná sestava Jak asi Sparta nastoupí proti Bohemians Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Karlsson, Sáček, Frýdek, Kanga, Chipciu - Tetteh.

Sparta začne proti Bohemians, další kolo hraje na Dukle, následuje sérii tří těžkých zápasů: s Ostravou, v Liberci a s mistrovskou Plzní. V nich se ukáže, jestli Sparta přes zimu zesílila, nebo je dál vratká.

„Už na podzim jsem tvrdil, že musíme najít herní tvář a vědět, co chceme hrát. Nastoupit cestu, po které chceme jít. To znamená, že musíme zlepšit pohyb, pracovitost, hrát víc kolektivně. Dřív se spoléhalo individuality a když jim to nešlo, nastal problém.“

V týmu už není ta největší individualita, Stanciu před pár dny přestoupil do saúdskoarabského Al Ahlí. Nahradit ho chtějí trenéři týmově. Do sestavy se tlačí nováčci - levý bek Hanousek, pravý záložník Karlsson a mladý stoper Plechatý. Chipciu se přesune z pravého obránce na levé křídlo.