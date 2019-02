Sparta se v zimě měnila: parta v kabině, kolektivní pojetí na hřišti

Až v neděli doma proti Bohemians 1905 vstoupí do jarní části ligy, na první pohled by to měla být jiná Sparta. A ne proto, že došlo ke změnám v kádru.

„Pár hráčů přišlo, další se uzdravili a ještě jsme zařadili mladé kluky. Konkurence byla znát, je to nejlepší lékař,“ poznamenal Ščasný v rozhovoru pro klubovou televizi.

Přišli obránce Matěj Hanousek, záložníci Martin Hašek a David Moberg Karlsson. Uzdravili se Ondřej Zahustel s Václavem Kadlecem, o místo bojovali talentovaní Dominik Plechatý s Vadimem Červakem, slibně se jevili další mladíci Václav Drchal, se šesti góly nejlepší střelec přípravy, s Adamem Hložkem, kteří už do kádru patřili v minulém roce.

Kádr Sparty pro jaro brankáři: Nita, Bičík, Heča praví obránci: Zahustel, Wiesner leví obránci: Čivič, Hanousek střední obránci: Radakovič, Plechatý, Štetina, Costa praví záložníci: Karlsson, Kadlec, Hložek leví záložníci: Chipciu, Plavšič střední záložníci: Kanga, Frýdek, Hašek, Sáček, Vácha

útočníci: Tetteh, Drchal, Pulkrab

„Když budu mluvit obecně, jsem spokojen s přístupem všech hráčů. Tak nějak se očekává, že budou tvrdě pracovat. Ale vždycky tam bylo něco navíc,“ zdůraznil kouč.

„Po dlouhé době mám pocit, že se uvnitř mužstva dává dohromady dobrá parta, což se na podzim ne vždycky projevilo. Kladli jsme důraz i na to, abychom se prezentovali víc kolektivně. Teď jde o to, abychom si všechno přenesli do ligy.“

Nejvýraznější změnou v kádru je odchod rumunského záložníka Nicolae Stancia, který před týdnem přestoupil do saúdskoarabského Al Ahlí. Byl zástupcem kapitána, hnací silou ofenzivy, v lize momentálně není fotbalista s lepšími individuálními schopnostmi.

„Chceme, aby tady byli ti, kteří ve Spartě hrát chtějí. Stanciu je výborný hráč, my se ho pokusíme nahradit kolektivně,“ podotkl kouč.

Náhradou by mohl být Bořek Dočkal, který se s týmem dlouho připravuje, ale jeho vykoupení ze smlouvy v čínském Che-nanu provází komplikace.

Změny v kádru Přišli: Hašek (Bohemians 1905), Hanousek (Jablonec), Karlsson (Norkköping), Plechatý (z hostování ve Vlašimi) Odešli: Stanciu (Al Ahlí), Šural (Alanyaspor), Kaya (Galatasaray Istanbul), Vatajelu (Jablonec), Vukadinovič (Boluspor), Mebrahtu (hledá si angažmá), Ristič (konec hostování z Krasnodaru, Montpellier)

Po podzimu je Sparta až pátá s dvoubodovou ztrátou na třetí příčku, která patří Ostravě. O bronz bude bojovat ještě s Jabloncem. Na druhou Plzeň a vedoucí Slavii už má velké manko třináct, resp. sedmnáct bodů, takže boj o titul se sparťanů týkat nebude.

Zimní příprava ovšem vnesla do mužstva sebevědomí, mezi fanoušky pak mírný optimismus. Sedm zápasů, sedm výher.

Povedlo se dvoutýdenní soustředění ve Španělsku, kde Sparta porazila účastníky podzimní Evropské ligy MOL Vidi Székesferhérvár a Dynamo Kyjev. Jasně si poradila s Pekingem a otočila i tvrdý zápas proti CSKA Sofie.

„Bylo to jedno z nejlepších soustředění za poslední dobu,“ řekl Ščasný k pobytu v Marbelle.

„Nejkvalitnější utkání jsme sehráli proti Dynamu Kyjev, což bylo dáno i jeho způsobem hry. Zápasy nám ukázaly spoustu věcí, co jsme schopní plnit. Odkryly nám nedostatky. Máme týden, abychom určité činnosti dopilovali.“