Sparta dotáhla příchod Hanouska, Lischka nepřestoupí. Co s ním bude dál?

„Vedení finalizovalo transfer Matěje Hanouska směrem do Sparty. Kluby byly delší dobu domluvené na podmínkách příchodu levého obránce na Letnou, nyní bylo vše dotaženo papírově a Hanousek podepsal smlouvu do 30. června 2022. David Lischka, který měl také přijít z Jablonce, bohužel neprošel vstupními zdravotními testy a jeho přestup se neuskuteční,“ oznámila Sparta na svém webu.

Matěj Hanousek

V Praze trénoval, v rudém dresu v úvodu ledna odehrál i přípravné utkání proti Českým Budějovicím. Pak však lékaři jeho nástup do Sparty zastavili.

„Po vyšetřeních dostal zákaz se s námi připravovat,“ poznamenal trenér Zdeněk Ščasný před dvěma týdny.

Jedenadvacetiletý Lischka byl objevem loňského roku. Oporou Jablonce, nejlepšího mužstva jara 2018. Na podzim odehrál velmi dobře všechna utkání v základní skupině Evropské ligy.

Ukázal, že má potenciál pro mezinárodní fotbal. I proto měl velkou šanci dosáhnout během jara na reprezentační áčko.

A to v situaci, pokud by získal stabilní místo ve Spartě, která ho kupovala s vidinou do základní sestavy.

V přípravném utkání s Českými Budějovicemi (3:1) patřil k nejlepším.

„Kvalitně četl hru, vytlačoval spoluhráče před sebou, obranu organizoval, ale nevyhnul se chybám. Každopádně byli jsme s ním spokojeni,“ řekl k jeho výkonu asistent Michal Horňák.

Jenže poté mu špatně dopadly výsledky lékařských testů, které odhalily nespecifikované problémy se srdcem. Následné další vyšetření je potvrdilo.

Čekalo se ještě na další testy. Co kdyby šlo o momentální indispozici z únavy a z velké zátěže na startu zimní přípravy. Bohužel, nešlo. Všechno nasvědčuje tomu, že potíže jsou vážnějšího charakteru.

„Sparta s ohledem na citlivost celé situace a důvěrnost informací nebude komentovat podrobnosti týkající se Davida Lischky,“ vzkázal klub.

„David Lischka zůstal v Praze, kde se v průběhu posledních týdnů podrobil několika zdravotním testům. Stoper bohužel vstupní prohlídkou neprošel a jeho transfer na Letnou nemohl být dokončený. Zůstává hráčem FK Jablonce.“

Přitom tak krásně všechno Lischkovi vycházelo. Jako dorostence ho z Hlučína získal Jablonec, nechal ho rozehrát ve Varnsdorfu a poté v Karviné.

Stoper moderního střihu, výborný hlavičkář, nebezpečný při útočných standardkách. Přestupem do Sparty měl ukázat, že roste ve špičkového hráče.

Pro Lischku je to osobní tragédie. „Věděl jsem, že sem půjdeme spolu, že tady budu mít kamaráda, někoho, koho znám a s kým nám to na hřišti fungovalo. Nechci předbíhat, třeba to ještě nějak dopadne, ale to co musí prožívat, je šílený,“ řekl Hanousek zastřeným hlasem.



Pro Jablonec to zase může znamenat ekonomický problém. Peníze i za Lischku mu měly pomoci ke stabilizaci, protože v posledním roce klub zaznamenal úbytek partnerů, sponzorů, případně od nich měl nižší plnění. Souvisí to s trestním stíháním majitele Miroslava Pelty.

„Moje zatčení a obvinění se projevilo v tom, že příjmy z reklamy do klubu se snížily minimálně o padesát procent. Nebýt toho, že jsme účastí v Evropské lize získali nemalé finanční prostředky, tak jsme měli velké provozní problémy z hlediska svých závazků vyplývajících z uzavřených smluv. To je fakt,“ poznamenal Pelta v rozhovoru pro klubový web, v němž vysvětloval, proč Jablonec v zimní pauze pouští tři opory ze základní sestavy: vedle Lischky ještě Matěje Hanouska do Sparta a Lukáše Masopusta do Slavie.

Sparta tak s Jabloncem musely znova jednat, součástí příchodu Lischky byl i transfer Hanouska a přestup sparťana Hovorky na sever Čech.

Paradoxně, Hanousek jde ze třetího týmu tabulky po podzimu do pátého.

„S Jabloncem jsme sice na podzim byli úspěšnější, ale Sparta je Sparta. Ta nejde odmítnout. Na hřišti vypustím duši,“ zdůraznil Hanousek.