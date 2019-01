Sparta odmítla nabídku na Stancia, o přestupu Dočkala nevyjednává

S jednatřiceti hráči, včetně dvou nových tváří Martina Haška mladšího z Bohemians a Davida Moberga Karlssona z Norrköpingu, se sparťané sešli na startu zimní přípravy.

Kádr Sparty na startu zimní přípravy Brankáři: Florin Nita, Milan Heča, David Bičík Obránci: Ondřej Zahustel, Tomáš Wiesner, Lukáš Štetina, Uroš Radaković, Costa Nhamoinesu, Dominik Plechatý, Semih Kaya, Eldar Ćivić, David Šnajdr Záložníci: Martin Frýdek, Martin Hašek ml., Lukáš Vácha, Daniel Mareček, Alexandru Chipciu, Vukadin Vukadinović, Nicolae Stanciu, Michal Sáček, Guélor Kanga, Srdjan Plavšić, Bogdan Vatajelu, Adam Hložek, David Moberg Karlsson Útočníci: Benjamin Tetteh, Václav Kadlec, Matěj Pulkrab, Josef Šural, Václav Drchal, Golgol Mebrahtu

Ze současného týmu chyběl pouze Tal Ben Chaim, který se po operaci kolene dál individuálně připravuje doma v Izraeli, Mihailu Rističovi skončilo hostování a vrátil se do Krasnodaru.

„Na přestupovém trhu bychom chtěli být nadále aktivní. Porozhlížíme se a uvidíme, co přinesou příští dny,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci.

Sparta chystá změny. Hodlá nakupovat i prodávat.

Řešení hledá pro Josefa Šurala, kterému v létě skončí smlouva, klub by se v případě adekvátní finanční nabídky nebránil ani odchodu Nicolaeho Stancia.

„Ta, která k nám dorazila z Egypta, taková nebyla,“ vysvětlil Rosický. „Už před koncem podzimu nám bylo avizováno od jeho agentů, že přijde velká nabídka. Nico nám dál vědět, že by ji rád akceptoval, a my bychom mu i vyšli vstříc, jenže v tomhle byznysu musejí být spokojené obě strany, což se nestalo. Proto se s námi normálně zapojil do přípravy a pokud se nic nezmění, bude v dresu Sparty pokračovat. Je to velice důležitý hráč.“

A situace okolo dalšího kapitána Šurala?

„Je složitá,“ kývl na otázku Rosický. Sparta se během celého roku nebyla schopná s hráčem domluvit na novém kontraktu, proto je osmadvacetiletý útočník na odchodu.

„Že jsme se nedohodli, je chyba obou stran, nebylo by fér shazovat vinu jenom na Pepu. Má momentálně nabídky ze zahraničí, uvidíme, jestli se domluvíme.“

Dočkalův příchod v nedohlednu

O konkrétních jménech vytipovaných hráčů pro Spartu sportovní ředitel Rosický mluvit nechtěl, o Dočkalovi, kapitánovi reprezentace, jenž je smluvně vázaný v čínském Che-nanu, však pár slov ztratil.

„Je to zajímavé jméno, to si nebudeme lhát. My však s jeho klubem nevyjednáváme,“ řekl Rosický a potvrdil, že na Letné zůstává Lukáš Vácha, kterému původní kontakt vypršel na konci roku 2018. Do přípravy s týmem jde po vleklém zranění kolene i Václav Kadlec.

„Kromě něj máme do útoku velice mladé hráče: Tetteha, Pulkraba, Drachala či Hložka. Myslím, že právě teď je dobrý timing na to, abychom jim dali šanci. Navíc jsme do kádru zařadili i další mladíky, kteří udělali výkonnostní progres a šanci si zaslouží,“ narážel Rosický na Daniela Marečka, Dominika Plechatého a Davida Šnajdra, kteří s prvním týmem vstoupili do přípravného období.



V něm Spartu čekají duely s Českými Budějovicemi (9. ledna), Energií Chotěbuz (12. ledna) i s Loko Vltavín (16. ledna). V pátek 18. ledna tým odletí na herní soustředění do Španělska.