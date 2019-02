Fotbalovou ligu změní nadstavba. Jak se hraje o titul, Evropu i o záchranu

1. kolo: 13 vs 15, 12 vs 14, 16 vs 11

2. kolo: 14 vs 15, 13 vs 16, 11 vs 12

3. kolo: 15 vs 16, 11 vs 14, 12 vs 13

4. kolo: 15 vs 11, 16 vs 12, 13 vs 14

5. kolo: 12 vs 15, 11 vs 13, 14 vs 16