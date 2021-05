Nevídaný flastr: vedení Brna napařilo hráčům pokutu jeden a půl milionu korun

Výkon, jakým se Zbrojovka v existenčním duelu proti Teplicím v neděli doma prezentovala, pobouřil a zklamal její fanoušky. Mužstvo, rozklížené předchozími neúspěšnými zápasy a stále více unikající vidinou udržení v nejvyšší soutěži, nedokázalo dát gól ani soupeři hrajícímu celý poločas v deseti.

Dál tedy na Teplice ztrácí čtyři body a má s nimi horší bilanci vzájemných zápasů. Šance na záchranu se pohybuje v matematické rovině.

Baník Ostrava - Zbrojovka Brno od 19.30 hodin online

Reakce vedení Zbrojovky je šokující: jeden a půl milionu korun plošně pro celý tým je v českém fotbale nevídaný flastr. Naposledy podobně pykali před třemi lety hráči Teplic, kteří doma prohráli právě se Zbrojovkou. Vyšlo je to na půl milionu. V roce 2013 vyměřila pokutu jeden milion korun svým hráčům Slavia a shodou okolností to bylo za zápas, v němž opět figurovaly Teplice. Sešívaní jim podlehli 0:7.

Takového fiaska se Zbrojovka nedopustila, zápas byl ale považován za rozhodující v soutěži. Domácí v něm podali nervózní a bezkrevný výkon.

„Pro vedení klubu FC Zbrojovka Brno je neakceptovatelné, že se tak děje i přes veškeré profesionální podmínky, které byly mužstvu vytvořené ze strany klubu i v době složitých pandemických podmínek a omezení,“ píše se v prohlášení představenstva Zbrojovky. Při vynesení pokuty se odvolává na disciplinární řád uvnitř klubu. Peníze prý poskytne mládeži.

Tomáš Pešír, předseda Hráčské fotbalové unie, který se angažoval i před třemi lety v teplickém případu, s drakonickou pokutou nesouhlasí.

„Když přejdete k tomu, co klub může a nemůže, tak není důvod udělit takovou pokutu za to, že remizujete v ligovém utkání,“ řekl na dotaz iDNES.cz.

Zbrojovka se svým krokem vyrukovala jeden den před utkáním na hřišti Baníku Ostrava. Po něm bude při tiskové konferenci příležitost zjistit také reakci z tábora potrestaných fotbalistů.

Zbrojovka ve svém prohlášení neupřesnila, zda pokuta platí i pro realizační tým, nebo svoji práci odvedli špatně jenom hráči na hřišti. V otázce hrozícího sestupu však jednoznačně ukázala na hráče jako na viníky.

„S ohledem na celkový výkon a přístup jednotlivých hráčů vedení konstatovalo, že někteří hráči kádru „A“ mužstva, přestože jako jedni z mála v České republice mohou vykonávat naplno své zaměstnání, neodvádějí v utkání maximální nasazení a nevkládají veškeré své dovednosti ve prospěch klubu. Tento špatný a neprofesionální přístup měl přímou souvislost s výsledky nejen v posledních utkáních klubu, ale zejména v tom nedělním proti Teplicím, kde se absence správného nasazení projevila v plné míře na předvedeném výkonu a výsledku. Je evidentně a zřetelně vidět, že si řada hráčů plně neuvědomuje, o jak velký problém se pro klub i hráče samotné jedná, a jak fatální následky by mohl mít sestup do druhé ligy pro všechny členy klubu, sponzory, sympatizanty klubu a v neposlední řadě pro fanoušky a město Brno samotné,“ tepe brněnské fotbalisty jejich zaměstnavatel.

Ve Zbrojovce jde v otázce motivace do záchranářských zápasů o totální obrat dosavadního přístupu. Dlouho se zdálo, že víc než burcovat své hráče z nich chce spíš sejmout psychický tlak, který k boji o udržení patří.

K přípravě na duel s Teplicemi trenér Richard Dostálek po předchozím zápase na Slovácku agentuře ČTK řekl: „V neděli nás čekají Teplice, beru to jako velmi důležitý duel v boji o záchranu, ale ne jako klíčový.“

Úspěch to nepřineslo. Výkon Zbrojovky byl velmi slabý.

Když se pokuta z roku 2018 řešila v Teplicích, přineslo to spoustu zlé krve. Hráči se obrátili na svoji unii, ve vzduchu se dokonce vznášela hrozba civilního soudu. Nakonec se ale podvolili.

„První krok jsme udělali, vyzvali jsme klub k jednání, ve finále ale všichni hráči pod nátlakem klubu pokuty podepsali,“ ohlédl se do minulosti Pešír.

Pokud by se měl vložit i do brněnského případu, musel by k tomu dostat impuls. Sama ze své iniciativy Hráčská unie do dění mezi kluby a jejich hráči nevstupuje.