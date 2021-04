Působili jsme jako banda žebráků, štve brněnského Reitera

Rozlícený Dreksa po zápase explodoval. Nikoli veřejně a ne bez cíle. Ačkoli mikrofony v místnosti pro tiskové konference a kabinu dělí strop, zloba na sebe i své mužstvo byla daleko silnější. Vzduchem jistě něco létalo, vše ale zůstalo skryto za dveřmi šatny A mužstva.



„Řev kapitána i pár dalších hráčů byl oprávněný. Každý jeden z nás by si měl zamést před vlastním prahem a říct si, jestli pro to dnes udělal maximum, a položit sám sobě otázku, jestli na to vůbec má,“ komentoval tvrdě dění po utkání krajní záložník Rudolf Reiter.

Že je čas na pořádný průvan, potvrzoval i kouč Richard Dostálek. „Ctím pravidlo, že to, co se děje v kabině, tak v kabině také zůstává. Já tam ještě nebyl. Ale až přijdu, tak tam teprve začne být slyšet kritický pohled,“ sliboval trenér bezprostředně po utkání.

Zbrojovka měla totiž před zápasem jediný a zcela jasný úkol. Za každou cenu proti patnáctým Teplicím vyhrát a přiblížit se na rozdíl jediného bodu. Vše hrálo do karet Brňanům. Teplice mají v nabitém programu pohárový zápas navíc, na jaře se jim vůbec nedaří a marodka už před utkáním byla skoro delší než aktivní soupiska.

Přesto i v první půli byly síly vyrovnané a na šance si mohli soupeři podat ruce. „Samozřejmě že největší roli sehrála hlava. Bylo to nervózní, svazovalo nám to nohy, ale vše přece musí vypadat jinak. Hrajete o bytí a nebytí, můžete se dotáhnout na jeden bod. Když to nejde, měli bychom alespoň žrát trávu,“ nechápal Reiter výkon mužstva, v němž hostuje z Baníku Ostrava.

„Když balon dostaneme do strany na křídlo, tak místo centru si ho dáváme pod sebe, pak se s ním plácáme u vlastní brány a hrajeme odzadu, namísto toho, abychom to dělali účelně a dostali soupeře pod tlak. Pak ještě míče vzadu ztrácíme a mohli jsme paradoxně pár gólů z brejků dostat,“ trefně popisoval obří trable brněnský záložník.

Přesto, když malou chvíli před poločasem rozhodčí Franěk zapískal faul hostujícího Gabriela na unikajícího Jana Hladíka a okamžitě sahal po červené kartě, zdála se být cesta ke kýženým třem bodům umetená. Zbrojovku jako by početní výhoda ještě víc svázala.

Šimon Gabriel z Teplic fauluje Jana Hladíka z Brna, za což dostal červenou kartu. Vpravo je brankář Teplic Tomáš Grigar.

„Hrajete zápas o život, v podstatě o všechno. Pak dostanete padesát minut přečíslení, a nejste schopní to využít. Paradoxně náš výkon byl ještě horší po tom vyloučení. Působili jsme jako banda žebráků, kteří si nezaslouží ale absolutně nic. Dostáváme šance každým kolem, ztrácejí týmy kolem nás, a my nejsme schopní to využít,“ oddechoval těžce Reiter.

Teplice houževnatě bránily a Brno nebylo schopné vytvořit si cokoli překvapivého. S postupem času se dostávalo do větší a větší křeče. „Hrát proti deseti není vždy tak jednoduché. Foukal vítr, terén byl hrbatý, ale ve finále to nebylo o trávníku ani počasí, bylo to o naší hře, která nebyla dobrá. Nervozita nám svázala nohy neskutečně,“ komentoval Dostálek krizi týmu v zakončení, obzvlášť ve Wedos Areně.

Domácí prostředí se totiž Brnu stalo nepříjemnou vidinou. Devět branek a osm bodů jej řadí na samé dno tabulky týmů z utkání na vlastních stadionech. „Doma body rozdáváme, čím to je, si vysvětlit neumím. Pro každého by mělo být ctí na svém stadionu odevzdat maximální výkon ve prospěch týmu, aby byl úspěšný. Nám se to nedaří celou sezonu,“ smutnil kouč s tím, že recept najít nemůže.

Pět kol. A čtyři body ztráta...

Jeho tým opět dokázal, že je schopný zahodit téměř cokoli. Pachlopník měl na kopačce gólovku z malého vápna, jeho pokus se však do branky nevešel. Svědomí nemá čisté ani Reiter, který nepropálil výborně chytajícího Grigara. „Určitě jsem to mohl udělat jinak. A ne že mohl, měl jsem dát gól. Měl jsem přidat jeden dotek nebo udělat kličku a střílet na zadní tyč,“ zpytoval středopolař svědomí.

Pět kol před koncem tak Zbrojovka dál ztrácí čtyři body na nesestupovou pozici s tím, že nedělní výsledek při rovnosti bodů přisuzuje lepší postavení Teplicím, které dokázaly Brno doma porazit. Proti Ostravě, Mladé Boleslavi, Liberci, Opavě a Spartě tak musí Dostálkovi svěřenci nasbírat o pět bodů více než jejich nedělní soupeř.

„Kdybych řekl, že v záchranu nevěřím, tak se můžu sbalit a jet do háje. Považuji ji za reálnou, není to deset bodů. Musí se k tomu ale přistoupit úplně jinak, natrhnout si na tom hřišti zadky a hrát na hranici svých možností,“ uvědomuje si Reiter. Proti „svému“ Baníku má ale zákaz hrát.

Brněnský Antonín Růsek (vlevo) v souboji s Šimonem Gabrielem z Teplic

Dostálek nicméně žádná mimořádná opatření ani změny tréninku nechystá. „Tréninkový proces je nastavený tak, že ho měnit nebudeme. V naší situaci je potřeba na hráče působit pozitivně, pořád to může být horší. Chceme se prezentovat hlavně lepším fotbalem, než jsme předvedli dnes. Potřebujeme kluky dostat do lepšího rozpoložení a tomu přizpůsobíme přípravu,“ prohlásil brněnský kouč.