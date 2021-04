Tepličtí donutili Brno k řevu. Jsem hrdý, nezastírá kouč Kučera

„Bod je na jednu stranu málo, ale na druhou je zlatý, protože se počítají i vzájemné zápasy. A ty teď s Brnem máme lepší,“ oddychl si teplický trenér Radim Kučera; na podzim skláři vyhráli 1:0. „Za dobře odpracovaný výkon jsem na kluky hrdý,“ děkoval torzu týmu.

Teplice udržely čtyřbodový polštář před Zbrojovkou, která už je na sestupové pozici. Závěr tabulky slibuje dramatický finiš: 14. Mladá Boleslav 27, 15. Teplice 25, 16. Brno 21, 17. Příbram 20, 18. Opava 15. Zbývá už jen pět kol. „Vyhrát v Brně, dýchalo by se nám líp.“

Jenže jako by se proti sklářům všechno spiklo. Absencí napočítali před zápasem víc než deset, nově na marodku přibyli brankář Jan Čtvrtečka a záložník přeškolený na stopera Tomáš Kučera.

„Vypadá to, že Kučera má po zranění kotníku už po sezoně, Čtvrtečka chyběl kvůli potížím s přitahovačem. Už s tím laboroval delší čas, takže bylo velké riziko, že by se mohlo něco stát,“ vysvětlil Kučera, který do branky instaloval legendu Tomáše Grigara: „Svou šanci uchopil velice dobře, týmu pomohl, prodal svoji zkušenost, byl jistý.“

Díky němu žlutomodří po 15 zápasech udrželi čisté konto, naposledy to bylo v prosinci právě s Brnem. Grigar v úvodu čapl dvě šance. Jen dvě minuty před pauzou začalo teplické oslabení. Na hraně vápna Šimon Gabriel stáhl Hladíka, který se hnal do gólové příležitosti. „Zatáhl za záchrannou brzdu,“ řekl kouč k červené kartě. „Víc než vyloučení Gábovi vyčítám prohraný souboj ve středu hřiště, po kterém ten útok vznikl.“

O deseti byli hosté paradoxně nebezpečnější než Zbrojovka, Vukadinovič mohl zblízka po brejku rozhodnout, ale branku překopl.

„Dneska se nemůže nikdo z nás podívat do zrcadla a říct si, že tam nechal všechno. Když hrajete zápas o život, mělo by to vypadat jinak,“ mračil se brněnský záložník Rudolf Reiter. Domácí kabina se po zápase otřásala křikem: „Byl řev kapitána a ještě jiných, a oprávněný. Když hrajeme do deseti hráčů, měli bychom to tam sypat, místo toho můžeme dostat dva tři góly z brejků.“

Brněnský kouč Richard Dostálek postrádal u svého týmu odvahu a invenci, Kučera za oslabení chválil: „Věděli jsme, že Brno do toho půjde za každou cenu a že s přibývajícími minutami budeme mít šance. Potvrdilo se to i v deseti. Radosta, Vukadinovič a Kodat měli za úkol chodit do tahových věcí, dělali tím Brnu potíže.“

Potíže hostům zase způsobilo zranění Patrika Žitného, záložník ze hřiště odkulhal a musel do nemocnice. Poranil si koleno. „Snad to nebude nic vážného. Ale stává se nám skoro každý zápas, že někdo vypadne, už je to evergreen posledních dnů. Nabaluje se to, je mi hráčů líto. Jak jsme si v zimě mysleli, že kádr je široký, tak nám to odpadává jako hrušky.“

Už ve středu si to Teplice rozdají v Plzni o finále poháru, v neděli hostí v lize Zlín. Pak je ještě čeká venku Jablonec, doma České Budějovice, venku Karviná a doma Příbram.