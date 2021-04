Grigar je zpět v bráně. Mělo to úroveň, těší teplického veterána

„Užil jsem si to po posledním nevydařeném startu, když jsem pak vypadl ze sestavy. Mělo to nějakou úroveň, gól jsem nedostal, necítil jsem hendikep,“ tvrdil osmatřicetiletý veterán, který na jaře vstoupil do ligového Klubu legend.

Na konci ledna po remíze s Karvinou přepustil pozici jedničky Janu Čtvrtečkovi, pak naskočil už jen při sedmigólovém průšvihu na Spartě místo Luďka Němečka na 2. půli. Teď je zpět v základu. Po 11 kolech. „Čtvrťu trápily po Plzni potíže s tříslem, šel na kontrolu a má to nějaké unavené. Trenér až před zápasem řekl, že půjdu do brány.“

A vyplatilo se, působil jistě. „Na začátku domácí dvakrát doráželi a trefilo mě to. Od té doby jsem byl v klidu,“ necloumal jím stres. „Podle průběhu zápasu je bod strašně cenný, vždyť celý 2. poločas jsme hráli o deseti. Předtím jsem věřil, že máme sílu tady i vyhrát.“

Teplický Gabriel zastavil Hladíka ve 43. minutě a jen těsně před pokutovým územím. „Souboj tělo na tělo, před šestnáctkou. Asi to rozhodčí viděl správně, i když během zápasu to cítíte jinak,“ líčil Grigar. „Brno chtělo dát gól, my sázeli na brejky, mohli jsme udeřit. Domácí nám to trošku usnadnili, že se nesnažili víc centrovat do vápna. Až v závěru to mělo od nich parametry, udělali to dvakrát třikrát. My se dobře posouvali, oni hráli v křeči.“

Remízu Grigar bere, udržela Teplice nad Brnem stále o čtyři body. „Plus máme k dobru vzájemný zápas, takže bod odsud je důležitý.“ A to i vzhledem k velké marodce sklářů: „Přijde mi, že v každém zápase někdo odpadne. Ale poradíme si, kádr je široký.“