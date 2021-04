Beauguel před pohárem s Teplicemi: Naším úkolem je postoupit do finále

Západočeši, kteří stále bojují o postup do Evropy na dvou frontách, od 17 hodin přivítají v rámci semifinále MOL Cupu na svém hřišti Teplice. Soupeře, kterého přesně před týdnem porazili v ligovém střetnutí 1:0.

Podle Beauguela ale půjde o rozdílný zápas. „Doma by to mělo být jiné, kvalitnější,“ narážel na horší stav trávníku na severočeských Stínadlech.

Se Zlínem jste pohár získal, na první trofej s Viktorií ale pořád čekáte. Láká vás ta vidina?

Jsem hodně natěšený, motivovaný. Už jsem měl šanci vyhrát pohár se Zlínem, takže vím, že půjde o speciální zápas. Jste víc pod tlakem, ale v tom pozitivním slova smyslu. Víme, že naším úkolem je postoupit do finále.

Cítíte, že se s každou další fází poháru zvedá tlak, pod jakým se nacházíte?

Tlak ani ne, ale vzrušení ano. Je nám dobře známé, o co se hraje. Trofej a pozice v Evropské lize. Plzeň byla zvyklá vyhrávat tituly, teď ale na nějaké vítězství čeká dlouho. Už bychom měli přinést na stadion něco nového.

Před rokem jste také došli mezi nejlepší čtyřku, tam vám však vystavila stopku Sparta. Nepříjemná vzpomínka?

Určitě to chceme napravit. Hráli jsme po lockdownu se Spartou v lize, to byl úžasný zápas. Jenže pak přišlo pohárové utkání, chtěli jsme vyhrát, byli jsme pak hodně zklamaní. Teď máme ale další šanci dostat se do finále, k tomu musíme ve středu udělat ten hlavní krok a prostě zvítězit.

Narazíte na Teplice, proti nimž jste minulou středu nastoupili v lize. Na Stínadlech jste vybojovali vítězství 1:0, výkon ale nebyl ideální. Očekáváte, že nadcházející duel bude podobný?

Upřímně doufám, že ne. V Teplicích jsme hráli pár dní zpátky a upřímně to na koukání tedy nebyl moc hezký fotbal... Kvalita hřiště tomu nepomohla. Doma by to mělo být jiné, kvalitnější.

Sám jste zmínil, že v domácím prostředí to pro vás bude rozdílný zápas. Berete vlastní stadion jako významnou výhodu?

Samozřejmě. Naposledy jsme tu (na začátku února) prohráli s Libercem, ale od té doby nic. Víme, že doma jsme silní a máme dobré hřiště, na kterém můžeme hrát svým stylem.