POHLED: Fotbalová Zbrojovka pokutou ukázala na své přehmaty

„Je evidentně a zřetelně vidět, že si řada hráčů plně neuvědomuje, o jak velký problém se pro klub i hráče samotné jedná a jak fatální následky by mohl mít sestup do druhé ligy pro všechny členy klubu, sponzory, sympatizanty klubu a v neposlední řadě pro fanoušky a město Brno samotné,“ pustil se do brněnských fotbalistů jejich zaměstnavatel v prohlášení na klubovém webu, kde udělení pokuty den před cestou do Ostravy oznámil.

Hned následující den a zápas na Baníku potvrdil, že je to naopak zbrojovácká generalita, kdo s ligovou příslušností nejvíc hazardoval. Hosté podali velice slušný výkon, jeden ze svých lepších, a nemuselo z jejich pohledu zůstat jen u bodu. Jenomže narazili na to, co je trápí nejvíc: slabý je útok Zbrojovky, která navíc v obraně jednu hrubou chybu v zápase obvykle udělá. Proto v Ostravě remizovala, což pro ni nic moc nevyřešilo.



Brněnský soubor může brát jako dar z nebes, že body nezačínají ve větším sbírat ani Teplice, a tudíž zůstává čtyři body za nimi. Ve hře o záchranu tedy matematicky je.

Že Zbrojovka mohla být v daleko lepším postavení, kdyby dokázala do svého kádru přivést kvalitního útočníka, se přímo nabízí. Oba její hroty – Antonín Růsek a Jakub Přichystal – šly do jara zraněné, gólů navíc málo dávaly už na podzim, přesto na to brněnské vedení nezareagovalo. Tohle váhání je pro ně letos typické. Na podzim dlouho trvalo doplnění stoperského postu, kde byl na marodce kapitán Pavel Dreksa, stejně tak v zimě až po uplynutí celé přípravy sehnalo zkušeného ligového gólmana.

Přesto majitel klubu Václav Bartoněk ukázal prstem na hráče a vyměřil jim pokutu, jaká v české lize nemá obdoby. „Minimálně jsme si všimli, že hráči přistoupili k zápasu agresivněji a důrazněji. Jejich přístup byl lepší než proti Teplicím,“ oznámil po plichtě trenér Richard Dostálek.



Zbrojovka neupřesnila, zda sankce platí i pro realizační tým, nebo špatně pracovali jen hráči na hřišti.

Pokud měl mít tento bezprecedentní „flastr“ motivační účinek, měl přijít daleko dřív, a ne až v době, kdy je liga pro Brno málem ztracená. Pořád ale mělo větší smysl posílení ofenzivních řad nováčka tak, aby hlavně doma, kde potřebuje sbírat body, dokázal zápasy rozhodovat aktivním pojetím hry a střílením gólů. To se však nestalo. Rovněž se nepodařilo mužstvo vyburcovat tak, aby si doma v zápasech proti soupeřům jako Zlín nebo Teplice dokázalo vybojovat tři body.

V brněnském klubu se toho bude muset změnit víc než jen nasazení hráčů. Hlavně proto, aby k tak zoufalým tahům, jakým páteční pokuta je, nemuselo příště vůbec dojít.