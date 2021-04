Ostrava jde proti Brnu. Trenér Smetana spoléhá na široký kádr

Baník minule, poprvé pod trenérem Ondřejem Smetanou, na pátý pokus vyhrál na hřišti protivníka - v Olomouci 2:0.

„Konečně,“ usmál se Smetana.

Blízko venkovnímu úspěchu byli Ostravští už v Liberci (0:0), kde jim sudí Zelinka upřel regulérní gól, i proti Bohemians Praha 1905, kde soupeř vyrovnal na 1:1 z penalty až v nastaveném čase.

„Pokud by to nevyšlo ani v Olomouci, byli bychom hodně smutní,“ připomněl Smetana penaltu domácích, kterou v 90. minutě za stavu 0:1 chytil brankář Laštůvka. „Po náročném týdnu, v němž jsme odehráli dva zápasy, byla na hráčích znát nějaká únava, ale dobře jsme rozložili síly. Kluci, co nastoupili po delší době, zápas odpracovali, zvládli ho perfektně. Máme široký kádr a na všechny se můžeme spolehnout. Dobrá zpráva je, že všichni chtějí hrát a pracovat.“

Oproti úternímu duelu s Mladou Boleslaví (2:1) kouč postavil do základu Holzera místo Fleišmana, Buchtu za Ndefeho, Tetoura za Kuzmanoviće a Šašinku za Zajíce.

„O té rotaci s klukama mluvíme,“ upozornil Ondřej Smetana. „Třeba Jirka Fleišman měl předtím nějaké zranění, ale když se vrátil, hrál fantasticky. Vydobyl si pozici. V zápasech toho odběhá skoro nejvíce, v intenzitě i ve sprintu. Nechci vytahovat, že patří mezi starší hráče, ale i k tomu musíme přihlížet. A Holci na tréninku pracuje, je připravený, takže se na něj můžeme spolehnout.“

Leč předtím v domácím utkání s Mladou Boleslaví nebyl ani mezi náhradníky.

„Protože bychom ho pravděpodobně nevyužili,“ vysvětlil Ondřej Smetana. „Šel raději běhat a vzal to. V Olomouc pak ukázal, že je tady, že s ním musím počítat. Dostává nás pod tlak. Chceme hrát náročně a potřebujeme všechny hráče.“ V Olomouci se po sedmi zápasech dostal do základní sestavy záložník David Buchta. A dal důležitý první gól.

„Když jsem k mužstvu přišel, vsadil jsem na jiné hráče a věřil, že těžké zápasy zvládnou více,“ přiznal kouč. „Ale s Davidem jsem se jako se všemi snažil komunikovat a vysvětlit mu, že musí stále pracovat, co by měl změnit a že jeho čas přijde. Na tréninku si o šanci říkal, takže jsem ho tam už musel dát.“

Buchta v předešlých zápasech většinou střídal. „Chodil do hry ke konci zápasů, kdy máte více prostoru na útočení, protože soupeř už je unavenější,“ upozornil Smetana. „Když hrajete od začátku, je to jiné. Připravovali jsme Davida na to, že obrana soupeře nebude tak otevřená, ať tím není překvapený. A pomohl nám krásným gólem.“