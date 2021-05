Polák o trápení Zbrojovky: Možná je nejlepší čas na změnu majitele

Co rozhodlo o letošním pádu Zbrojovky do druhé ligy?

Hodně lidí se bude zlobit na VAR, budou se hledat další příčiny, ale když se podíváme pravdě do očí, tak už start do sezony byl špatný. Po šesti kolech měla Zbrojovka jeden bod. A zadruhé, aniž bych měl něco proti klukům v týmu a sám ze sebe dělal nějakého Maradonu, tak kádr na první ligu měl být doplněný daleko výrazněji, aby obstál. Tři roky ve Zbrojovce nejsem, neznám její přestupovou politiku, ale pravda se ukázala na hřišti - a tam to dobře nedopadlo.