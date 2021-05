Poprask v Brně. Na ligu tady má patnáct procent hráčů, napsal Vaněk

Na jaře už si v nich mohli přečíst, že jsou žebráci, kteří si nic nezaslouží. Že jejich výkony jsou na záchranu hrozně málo. Že se nemohou podívat do zrcadla, protože by si museli přiznat, že na trávníku nenechali všechno.

Pozor, takto je netepou čím dál apatičtější fanoušci, rozladění vzdalující se šancí na záchranu v nejvyšší soutěži. Takhle o sobě brněnští hráči sebekriticky mluví sami.

„Neřekl bych, že by to náladu u nás nějak ovlivnilo,“ zamýšlí se záložník Rudolf Reiter, autor výroku o žebrácích po bezgólové remíze s Teplicemi. „Kabina je v Brně dobrá, vztahy mezi námi fungují. Nemyslím si, že by se tahle vyjádření na vztazích mezi námi odrážela. Ano, byl jsem v emocích, ale řekl jsem, jak to bylo. Všichni si uvědomovali, že jsme ten zápas pohnojili, byl tam řev od víc hráčů. Byl to z mé strany spíš popis reality,“ ohlíží se fotbalista, hostující v Brně z Baníku Ostrava.

Ku prospěchu byly „bouřky v kabině“ zatím jen částečně. V zápasech venku hráči Zbrojovky umí překvapit. Co se domácích duelů týká, tak nezabralo nic. „To je strašně těžké říct, jestli tohle vyříkávání něco změnilo. Každý ví, v jaké jsme teď pozici, je to už brutálně těžké. Musíme udělat sedm bodů, nebo klidně i devět, třeba budeme potřebovat v posledním kole vyhrát na Spartě. Situace je už ostrá,“ posuzuje Reiter.

Reálně vzato by pro Brňany bylo výhrou už jen to, kdyby se opravdu o jejich bytí a nebytí rozhodovalo až v posledním kole. Nyní ztrácí na záchranu čtyři body, a pokud dnes nevyhrají v Liberci a Teplice v neděli porazí České Budějovice, jdou dolů.

Brněnský trenér Richard Dostálek

A jako kdyby nestačilo, že dost fanoušků už Zbrojovce nevěří, dožadují se odchodu majitele Václava Bartoňka a na trenéra Richarda Dostálka čekali s kritickými otázkami po minulém utkání před stadionem, promluvil do této nervózní atmosféry i nejdražší hráč mužstva Ondřej Vaněk, rehabilitující po operaci kolene.

Po poslední prohře s Mladou Boleslaví šokoval na sociální síti názorem, že na první ligu má ve Zbrojovce 15 procent hráčů.

„Je to smutný, ale je to tak. Přestaňte nadávat na kluky, oni za to nemůžou, hrajou to, na co mají. Tak to je, takže na ně neplivejte a berte to jako realitu a klidně se opřete do mě,“ sdělil fanouškům bývalý reprezentant.

Zastal se trenéra Dostálka za to, že dává své práci vše, a svérázně vykreslil svůj postoj ke zbytku týmu, za který hrál naposled v únoru. „Mám všechny v mančaftu rád, ale mezi druhou ligou a první je sakra velkej rozdíl. Pojďme si v týdnu popovídat, rád vám na vše řeknu svůj názor,“ nabídl.

Hvězda týmu na koberečku

Mezi prvními, kdo pozvánku k diskusi využil, byli Vaňkovi nadřízení. Ať už svá slova myslel jakkoliv a zřejmě se osobitým způsobem pokusil napětí kolem padajícího týmu zmírnit, vyvolal kolem sebe silné rozladění.

„Doufám, že to Ondra nenapsal. Jestli se po tom, co nemůže naskakovat do zápasů a nemůže být součástí týmu, takhle vyjadřuje k hráčům, tak kabina je natolik zralá, že pakliže je to pravda, tak si to vyřeší velice rychle sama,“ pravil mrazivě sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Dal najevo, že řešení Vaňkova extempore bude interní. Budoucnost prostořekého hráče je ve Zbrojovce s otazníkem.

Osazenstvo brněnské šatny Vaněk zřejmě nepřekvapil. „Já Facebook nemám, ke mně se to nedostalo a nechci mluvit za ostatní. Kmenovým hráčem Zbrojovky nejsem a nemám na hodnocení úrovně mužstva právo. Co k tomu říct? Znám Vaňouse... Já si to co on úplně nemyslím,“ opatrně hledal slova Reiter. Víc než v kvalitě hráčů je podle něho problém v psychice. „Hlava dělá hodně procent. Spousta kluků ligu hraje poprvé, o sestup se hraje úplně jinak, jsou pod tlakem. To je asi normální,“ odhadl.

Brněnský Rudolf Reiter (vpravo) se snaží přesprintovat s míčem Davida Šimka z Mladé Boleslavi.

Útočník? Brno odmítlo Smolu

Síla současného kádru je tématem debat kolem Zbrojovky celou sezonu. Otázka, proč nejpozději v zimě nepřišel zkušený útočník, i když Antonín Růsek a Jakub Přichystal na podzim stagnovali a do jara navíc šli zranění, byla jednou z těch, kterými fanoušci častovali trenéra Dostálka.

Los Zbrojovky 32. kolo Liberec (venku)

33. kolo Opava (doma)

34. kolo Sparta (venku) Los Teplic

32. kolo Č. Budějovice (doma)

33. kolo Karviná (venku)

34. kolo Příbram (doma) Pozn.: Teplice mají v tabulce před Brnem čtyřbodový náskok a lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

„Řešili jsme to. Pokládali jsme si otázky, jestli máme vhodné typy hráčů, jestli zvládneme první dvě tři jarní kola bez nového útočníka. Roli hrála i skutečnost, že v tu dobu byli dostupní jen někteří hráči, které nakonec angažovaly jiné týmy. My jsme si vyhodnotili, že v danou chvíli nám jejich příchod nepomůže, a jarní část ukázala, že by nám asi skutečně nepomohli,“ reagoval na kritiku z tribun Požár.

Zvažování se mělo týkat útočníka Tomáše Smoly, který nakonec zakotvil v Opavě a dal na jaře jeden gól.

Požár doufá, že Zbrojovka poslední slovo ještě neřekla. „Očekávali jsme, že někteří hráči budou produktivnější, do této doby se to nepovedlo. Já věřím, že v závěrečných zápasech se některý z útočníků střelecky probere a týmu pomůže,“ vyzval hráče.

Impulz v podobě příchodu nového trenéra podle jeho slov nebyl na jaře v řešení. „Během sezony jsme trenéra už měnili a rozhodli jsme se tedy dát důvěru realizačnímu týmu a jeho komunikaci s týmem,“ konstatoval manažer.