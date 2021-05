Netáhnou za jeden provaz, spílali fanoušci kouči Brna po další prohře

Svěřenci trenéra Richarda Dostálka začali proti Mladé Boleslavi sympatickou ofenzivou, přesto po pár minutách a brejkové situaci Douděry s Drchalem prohrávali, a i přes zlepšený výkon v druhé půli zápas nezvládli 2:3. Diváci už během utkání věnovali pořádnou dávku kritiky vedení klubu a po zápase se několik příznivců shromáždilo před branami stadionu, aby si vše vyříkali.

„Zbrojovka bude fanouškovskou základnu mít vždy. Za týmem budeme stát. Teď se ale nedaří, a tak chceme odpovědi,“ vysvětloval jeden z předních diskutérů mezi příznivci. Ti si žádali odpovědi od majitele Václava Bartoňka i sportovního manažera Tomáše Požára. Svůj tým nakonec přišel hájit hlavní trenér Dostálek.

S úctou ke klubové legendě se mísilo naštvání z výsledků i klubové politiky. „Proč jsme v zimě přiváděli brankáře a další, když jsme potřebovali útočníka?“ ptali se znovu fanoušci. „Chtěli jsme posílit, měli jsme dva požadavky na přestup, ale nevyšlo to. Neměli jsme finance, nebo měly týmy požadavky, na které jsme nemohli přistoupit,“ vysvětloval trpělivě kouč s poznámkou, že proti Boleslavi hrála v druhém poločase rovnou čtveřice hrotových hráčů.

Litoval ale dalších ztracených bodů. „Zápas jsme mohli klidně zremizovat. Vždyť jsme měli šance. Dobře, dodrbali jsme to, dostali dva góly, ale pak jsme se zvedli. To není jen dnešní zápas, celou sezonu je to o drobnostech, o detailu,“ smutnil kouč.

Fanoušci mu poté vyčítali nedostatečného týmového ducha uvnitř týmu a ven směrem k nim. „Netáhnete za jeden provaz. Po zápase se tady trousíte každý jiným východem. Máte si sednout a vyříkat si to, Nemáte si dát patnáct piv, ale vysvětlit si situaci, aby pak v pondělí na tréninku byli schopní spolu zase makat,“ čílil se další z brněnských příznivců.

Brněnský trenér Richard Dostálek.

„Souhlasím s táhnutím za jeden provaz, ale na hřišti, a ne v hospodě. Jestli chodíte do hospody v době vládních nařízení vy, to je vaše věc. Pro tým to není možné,“ bránil kabinu Dostálek.

Příznivcům ale chybí aspoň náznaky společného snažení. „Já tady týmovost nevidím a za to je zodpovědný trenér. Po zápase se hráči potichu rozcházejí každý jinam. Je to o tvorbě mančaftu. Nemůžou spolu víc táhnout? Seřvat je, dát jim kapky, to jo. Ale pak má tým jít na večeři a vyříkat si to. Ty jako šéf nemůžeš dopustit, že jeden se trousí tudy, druhý jinudy a každý sám,“ kroutil hlavou debatér.

„Nebudu hráčům vyčítat, že když mají po zápase jediné volno v týdnu, tak že se rozjedou každý po svém. Každý má své věci, rodiny, přítelkyně, děti. Kolektiv se buduje během celého týdne,“ stojí za mančaftem kouč.

Celou situaci Zbrojovce neulehčují ani probíhající opatření dané protokolem ligové fotbalové asociace. Po zápase tak nemohou hráči k fanouškům, aby si vyměnili své pohledy na věc. „Proč za námi hráči nepřijdou po zápase, pozdravit, omluvit se za prohru? Přišel jediný,“ nemají přesto pochopení zástupci fanklubu.

Zbrojovka stále drží teoretickou naději na udržení nejvyšší soutěže. V závěrečných třech kolech však musí získat o pět bodů více, než o jednu příčku lépe umístěné Teplice. Ty ale disponují nejen náskokem a lepším vzájemným skóre, v závěru sezony mají také příznivější los, kdy doma změří síly s Českými Budějovicemi a Příbramí a mezi tím vyrazí do Karviné. Brno naopak čeká výlet do Liberce, poslední domácí klání s Opavou a sezonu zakončí na Spartě.