Záchranu bychom brali i od stolu, přiznal Pernica, který teď Brno opustí

„První poločas byl ostudný. Ligu jsme nezachránili, smutek a naštvání přetrvávají, a tohle byla kaňka na celé jaro,“ řekl 30letý stoper.

Pádem do druhé ligy navíc patálie v Králově Poli nekončí. Na dořešení čeká například vypořádání pokuty 1,5 milionu korun, vyměřené plošně na celý tým ve druhé polovině jara.

Za dva týdny, co je o sestupu Zbrojovky jasno, už padlo hodně názorů, proč k němu došlo. Jaký je váš?

Můžu hodnotit jen jaro, co jsem tady byl. Body jsme nedělali hned od začátku. Dobře, hned na úvod jara jsme remizovali v Mladé Boleslavi a vyhráli jsme v Opavě, ale to byly čtyři body ze tří kol. Následoval únor a březen bez výhry. Za mě tohle rozhodlo. Nedávali jsme moc gólů a srážely nás individuální chyby. Ukázalo se to na Spartě, kde byl u každé branky domácích někdo z nás podepsaný. Samozřejmě fotbal je o chybách, bohužel u nás se opakovaly.

Fanouškovská platforma Zbrojovkast zveřejnila v sobotu informaci, že jste na Letnou kvůli sporům s klubem o pokutu, která vám byla před časem udělena, nechtěli jet. Je to pravda?

Na tom není pravdy nic. Ve skutečnosti nám v pátek přišel majitel pan Bartoněk k pokutám něco vysvětlit, a my... ne že bychom ho nepochopili, ale každý si z jeho slov odnesl něco svého. Řekl nám, jak pokutu plánuje řešit, a tím to haslo. Uvidíme, jaké k tomu dostaneme další informace. Že bychom nechtěli trénovat nebo jet na zápas, to ne.

Luděk Pernica v dresu Brna.

Srazila vás ta pokuta psychicky?

Den po jejím udělení jsme solidně zahráli na Baníku a bodovali jsme, takže se dá říct, že nás nesrazila. Po chuti nám ale samozřejmě nebyla. Když to řeknu za sebe, tak mně nepřišla správně načasovaná, protože jsme zrovna šli hrát nejdůležitější zápasy a mohli jsme s tím ještě něco udělat. Když s tím ale přišel majitel, musíme to respektovat.

Nemá Zbrojovka víc potíží než jen na trávníku, když je už několik let na hraně první a druhé ligy?

Poslední úspěšnou sezonu měla za trenéra Kotala, když udělala 6. místo. Pak se osa týmu rozpustila a od té doby se výkonnost neustálila, stejně jako kádr. Proto to možná takhle vypadá. Názory slyšíte různé, třeba proč se druhé největší město nezachrání v lize, když to menší města dokážou, tak proč to nefunguje i tady. Proto jsem přišel i já, abych Zbrojovku pomohl udržet a napravit jí reputaci, bohužel se to nepovedlo a bude se muset zase zvedat. Fanouškům dochází trpělivost, to jsem viděl na setkání s nimi po posledním domácím zápase, kde byli přes výhru 4:1 nad Opavou hrubě nespokojeni a měli na nás spoustu otázek.

Na setkání fanoušků Zbrojovky s vedením klubu dohlíželi i příslušníci security.

Za jaro jste zažili jak fanoušky na tréninku, tak schůzku s nimi po utkání a vyříkávání potíží. Je to tak v pořádku?

Já to tak kvituji. Fanoušci by měli mít informace o dění v klubu. Nebyli spokojeni s tím, jaká je otevřenost klubu vůči nim. Na trénink nás přišli vyburcovat a říct nám připomínky, to bylo v pohodě a zápas jsme pak vyhráli, takže nám to i pomohlo. O vyříkávání po Opavě si taky řekli oni. Přestože volali jen po účasti majitele, sportovního ředitele a kapitána, šel jsem taky. Považoval jsem to za svoji povinnost, když jsem ve Zbrojovce byl od roku 2000 nějakých čtrnáct let.

Potřebuje Zbrojovka udělat změny, aby se odrazila nahoru?

Tohle naprosto není v mé kompetenci řešit. Nemůžu mluvit ani do kádru, jako to udělal Ondra Vaněk. Myslel to samozřejmě dobře, je to můj velký kamarád, je to jeho názor. Od toho, aby vyhodnotili kádr a chod Zbrojovky, jsou jiní lidé, ne já.

Mluvil jste s Vaňkem o tom, co svojí úvahou, že v Brně má na ligu 15 procent hráčů, myslel? Vedení klubu ho za to pro závěr sezony vyřadilo z kádru.

Za mě chtěl ochránit nás hráče, protože kritika se na nás valila. Otevřeně vyjádřil, jak to v danou chvíli myslel, a řekl to rovnou, ne někomu za zády. Občas nám to říkal i v kabině, někdy to myslí ironicky, někdy se tomu zasmějeme. Když jsem udělal chybu já, taky mi v lehčím tónu řekl, co jsem to za posilu. Ondru znám, z ciziny nebo z Plzně byl zvyklý na jinou kvalitu mužstva. Nepřidalo mu, že je dlouho zraněný, nemůže nám pomoct na hřišti a na naše výkony, které nebyly úplně dobré, se mohl jen dívat v televizi.

Vracíte se do Plzně?

Momentálně tam určitě jdu do přípravy. I na tohle se mě ptali fanoušci, a já nejsem takový, abych někomu mazal med kolem úst. Vracím se do Plzně a zabojuji tam o místo, a pokud bych opět nebyl vytížený, hledal bych možnosti jinde. Mám tam ještě na dva roky smlouvu.

Střelecký rekord Během hostování ve Zbrojovce si Luděk Pernica vytvořil i osobní rekord v počtu gólů nastřílených za jednu sezonu. Trefil se čtyřikrát, odehrál, až na duel proti Plzni, všechny zápasy. „Z tohoto hlediska jsem spokojený. Bohužel hlavní cíl, udržet se, se nesplnil. Bral bych raději záchranu, i kdybych měl hrát méně,“ přiznal Pernica.

Dají se srovnat dva sestupy Zbrojovky, které jste jako hráč zažil?

V době toho prvního (rok 2011) jsem teprve začínal, dostal jsem šanci od trenéra Wagnera v závěru sezony. Tehdy to bylo hodně špatné. Potřebovali jsme v předposledním kole vyhrát v Příbrami, to se nám nepodařilo a zlobu fanoušků jsme pocítili hned na stadionu. Nevím, jak probíhal podzim sezony tehdy, jestli se nasbíralo tak málo bodů jako v této sezoně, ale tento podzim byl extrém - jediná výhra a jen devět bodů. Na jaře jsme toho taky moc neudělali, 26 bodů celkem je hodně málo. Když jsme měli doma vyhrát, tak to byla prohra, remíza, prohra... Sami svou hloupostí jsme to neuhráli. Stres a zodpovědnost se na nás podepsaly, na hřišti to bylo hrozně vidět. Pak jsme se nenabízeli, nehráli jsme v pohybu. Hlava dělá hrozně moc.

Pokud by se naplnily spekulace a v lize by zůstalo 18 týmů, takže by se Zbrojovka zachránila, brali byste to?

Určitě bychom to brali. Jasně.

Žádná pachuť, že by to bylo opět administrativně?

Je pravda, že už minulé dva postupy byly administrativní... Taky ty hlasy slýchám, že by zůstalo 18 účastníků, ale moc tomu nevěřím. Asi bychom nebyli úplně oblíbení, kdybychom k první lize třikrát za deset let přišli takhle od stolu.