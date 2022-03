Z VOLEJE: Rajnoch o bolavé duši, novém životě či roli televizního experta

Naposledy hrál někdejší defenzivní záložník či stoper se zkušenostmi z Turecka i německé bundesligy profesionální soutěž v Olomouci před šesti lety. I když konec kariéry nebyl ani pro něj snadný, chytil se nejen v televizi.

Spoluvlastní hospodu, podniká na trhu s nemovitostmi a jako člen hnutí Fevoluce se snaží nastartovat český fotbal odspodu - vyhrál volby a stal se předsedou OFS Praha-západ. Fotbalová veřejnost ho však nejvíce vnímá jako experta O2 TV pro českou ligu.

„Je zajímavé, že lidi mě poznávají víc teď, když dělám v televizi, než když jsem fotbal hrál. V té době taky přenosů nebylo tolik, dneska si můžete pustit všechny zápasy,“ porovnává patnáctinásobný reprezentant. „Sice jsem byl i v nároďáku, ale byly tam jiné hvězdy - Čech, Baroš, Rosický...“

Před kamerou se cítí dobře. Chodí i na kurzy rétoriky, snaží se posouvat. „Vždycky jsem byl exhibicionista, ke sportu to patří. Jste veřejným člověkem stejně jako herci, muzikanti. Kulturu a sport beru do jednoho koše. Máme stejný úkol - bavit lidi. Tím, že jsem extrovert, mně přechod do této pozice vůbec nevadil. Rád jsem před kamerou,“ usmíval se v olomouckém Divadle na cucky.

„Pozice experta je specifická, musíte i kritizovat bývalé spoluhráče. Nedělá mi to problém. Říkám jen pravdu, nelituji toho, co řeknu. Věci na hřišti komentuji tak, jak vidím. Zkušeností mám hodně, baví mě to.“

Připouští, že reakcí od bývalých spoluhráčů, které hodnotí veřejně, mu chodí hodně. „Hlavně když jsem řekl něco, co se jim nelíbilo. Zajímavé je, že nakonec uznali, že jsem měl pravdu. Ale chápu to. Je v emocích, ví, že udělal chybu, a teď ještě nějaký blbec - bývalý spoluhráč - zopakuje před celým národem, že tu chybu udělal,“ bere to s nadhledem. „Jsme ješitové, egoisti. Tak mi to hned napálí: Co je, jak to o mně mluvíš?“

Rajnochovi to však nedělá potíže. „Po nás se chce, abychom byli realističtí, kritičtí. Rád i pochválím. Jednou poslouchám, že moc chválím, pak že moc kritizuji. Ale to si nevyberete - klasika. Ještě u nás v Čechách. Píšu i glosy, nejvíc se člověk vyjadřuje o Spartě, o Slavii, tak s tím musí počítat.“

Ve Středočeském kraji to byl sajgon. Fotbal prochází očistou

Ještě větší novinkou po konci hráčské kariéry je pro něj funkcionařina. Loni vyhrál volby a šéfuje OFS Praha-západ. „K tomu jsem přišel jak slepý k houslím,“ líčí. „Poté, co se stalo na FAČR s panem Berbrem, vzniklo hnutí Fevoluce, do kterého jsem se zapojil, protože jsem dlouhodobě volal po změně. Kluci udělali ohromný kus práce, já do toho taky okamžitě naskočil. Nabídl jsem pomoc. A loni v únoru mi volal Ondra Lípa, že se Praha-západ aktivovala, že chce změnu, protože tam měli dlouholetého předsedu, který byl navázaný na staré struktury. Měl jsem měsíc na to, abych se s těmi lidmi seznámil. Valnou hromadu jsem vyhrál a od té doby jedeme.“

V komisích se obklopil lidmi, kterým důvěřuje. „To je pro mě důležité,“ zdůrazní. „Hlavní je rozvoj mládeže, infrastruktury a shánění peněz, protože je jich málo. Chci to nastavit tak, aby byly peníze na trenéry a vzdělávání. Další velký bod jsou rozhodčí. Nejen kvůli korupční kauze, ale je jich málo. Na okresech jsou dvě kategorie: šedesát plus a dvacet minus. Střední generace rozhodčích není. Není to jednoduchá práce, děláme nábory.“

Věří, že český fotbal se vydal správnou cestou a že po korupčních kauzách prochází očistou. „Hlavně ve Středočeském kraji to byl sajgon. Získali jsme tam dost okresů. Chceme fotbal očistit,“ říká. „Změny chceme vidět i nahoře. Předsedu Petra Fouska jsme podporovali. Konečně vznikla Sportovní rada.“

Fotbalovou veřejnost vyzývá k větší trpělivosti především s rozhodčími. „Dělají chyby, jsou mladí, chce to čas. Učí se to, jak se to učíme i my, noví funkcionáři,“ podotýká. „Český fotbal je na cestě nahoru, je o hodně dál než třeba hokej.“

V otevřené zpovědi vyprávěl také o psychických problémech, boji s alkoholem, očistě duše a novém životě nebo o tom, proč odmítnul nabídku trenéra Zemana z Lecce.