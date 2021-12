Z VOLEJE: Rozehnal o Hazardovi, hodnotě peněz i životní zkoušce

Tyto hodnoty už předávají s manželkou Petrou i svým dětem - synovi Lukovi a dceři Beátě. „Snažíme se to naše děti naučit co nejdřív, aby věděly, co kolik stojí, aby nebraly automaticky, že dostanou iPhone, který stojí třicet tisíc. Některé děti si to vůbec neuvědomují.“

Na štacích v Bruggách, Paříži, Newcastlu, Laziu, Hamburku, Lille a Oostende poznal Rozehnal spoustu hvězdných hráčů. Žasl, jak pohodář Eden Hazard dokáže takřka sám rozhodnout zápas, ačkoli tréninku dával sotva padesát procent. A viděl také, jaké manýry měl v PSG francouzský reprezentant Rothen, jenž Park Princů probouzel dunivým zvukem červeného Ferrari 430.

S finanční gramotností neměl na rozdíl od mnoha fotbalistů problém. Už během kariéry investoval do nemovitostí a teď si v jedenačtyřiceti letech, tři roky po konci pěkné kariéry, užívá život rentiéra.

„Samozřejmě mám výhodu, že jsem se dokázal zajistit, že jsem peníze neprošustroval. Finanční gramotnost je u fotbalistů strašně důležitá,“ zdůrazní v olomouckém Divadle na cucky.

„I dřív byla, ale tenkrát se na to tolik nedbalo. Bylo tolik fotbalistů, kteří ztratili devadesát procent svých výdělků, které nebyly malé, a teď žijí normální život, musí pracovat a jdou od výplaty k výplatě. Se ženou jsme byli dobře nastaveni, mysleli jsme na zadní vrátka, investovali jsme do nemovitostí a také tohle nás živí.“

Svou paní Petru považuje za životní štěstí. Když vážně onemocněla, neváhal ukončit kariéru, ačkoli hrál pravidelně belgickou nejvyšší soutěž a měl ještě platnou smlouvu. Rodina musí být spolu, rozhodl okamžitě. „Otevřelo mi to oči - nedělat si starosti z banalit a užívat si života každý den, protože nevíte, co nastane.“

Nejtěžší období překonali a nyní si v Olomouci staví dům. „Měl jsem štěstí na partnerku, která je se mnou od začátku mojí zahraniční kariéry. Nenašel jsem si fotbalovou manželku,“ podotýká. „Hodně se to bere tak, že fotbalové manželky jsou všude vidět, nakupují. Že to jsou zlatokopky, ale já vím, že Peťka je také ze skromných, normálních poměrů, taky si musela všechno odpracovat.“

Hvězdné manýry u Rozehnalových nenajdete. I v divadle mluví někdejší elegantní stoper, šedesátinásobný reprezentant, bronzový z mistrovství Evropy 2004 a zlatý z evropského šampionátu jedenadvacetiletých, tichým hlasem. Po kariéře se ještě více vrhl se ženou na charitativní projekty.

„Snažili jsme se žít skromně. Když peníze přibývaly, tak jsme si dopřávali dražší dovolené, protože jsme na to měli. Ale jedeme na stejném módu, nezměnili jsme se a takhle chci vychovávat i svoje děti,“ vykládá.

„Nechci jim dát najevo, že si můžeme dovolit všechno, nemůžeme... Že jen tak půjdeme do obchodu a koupíme nějaký dárek, nebo koupíme telefon. Chci, aby jakmile budou moci, chodily na brigády, aby si vydělávaly samy a co nejdřív věděly, že za jeden iPhone si mohou koupit ojeté auto. Nebo si mohou šetřit, pak si vzít hypotéku a koupit si malý byt.“

V šestém díle podcastu vyprávěl také o působení ve vedení Sigmy: „Je to skvělý klub, který ale najede na sto procent.“

Otevřeně mluvil rovněž o nálepce „baroko“ a v Česku nedoceněného hráče, o tom, jak se brání ty největší hvězdy světového fotbalu, nebo v čem byl na hřišti rebel.