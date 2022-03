Schwarzenegger je pro kulturisty jako Pelé. Prostě Bůh, říká Jablonický

Chalan z Borského Mikuláše, dědiny ve slovenském Záhoří, měl jiný sen. Chtěl být pilotem. Nevyšlo to. Tak letadla na vojenském letišti v Hradci Králové aspoň opravoval. Opravoval a cvičil. V polních podmínkách bídně vybavené tělocvičny, kde v pět ráno, když přicházel, byla ještě pořádná kosa.

Ale Pavol Jablonický si natáhl dvoje tepláky a zvedal železa. Rýsoval tělo. A jako jeden z nejsvalnatějších kulturistů dobyl svět. Aby ho režim uvolnil k profesionálům, musel dvakrát vyhrát mistrovství světa amatérů.

Až pak se mohl „americkým“ sportem živit. Jeho břišní svaly byly považované odbornými časopisy za nejlepší na planetě. Dvakrát byl druhý na Noci šampionů, což je něco jako grandslam pro tenisty.

Sám za nejlepšího kulturistu všech dob považuje Arnolda Schwarzeneggera. „To je jak Pelé ve fotbale,“ vypráví devětapadesátiletý Jablonický v olomouckém Divadle na cucky. „Kulturistiku povýšil. To byl vzor pro každého. To je prostě Bůh.“

Schwarzenegger, přezdívaný mezi kulturisty Rakouský dub, je držitelem sedmi titulů Mr. Olympia. Zatímco veřejnost ho uznává už především coby hollywoodskou hvězdu, Jablonický oceňuje jeho dril. „Málokdo si dokáže představit, co je za kulturistikou dřiny. To je děs, musíte změnit život. Vy nežijete, všechno máte naplánované,“ líčí.

„Arnold se prosadil ve filmu. Kdo si dokáže dnes představit Terminátora bez svalů? Když natáčel Conana, moc nemluvil, jen ukazoval svaly. Stal se guvernérem, oni ho fakt měli v Kalifornii rádi,“ říká s obdivem.

A vzpomíná na osobní setkání. „Zažil jsem ho v Las Vegas na Olympii, kam přijel odevzdat první místo. Tehdy jsem tam startoval. Když vystupoval z limuzíny, všichni jsme na něj koukali. A jakmile přišel na pódium, hala mohla spadnout. To si neumíte představit, lidi šíleli,“ usmívá se. „Jeho popularita byla obrovská. Člověk ho musí obdivovat, protože dokázal neskutečné věci. Soutěžil jsem i na jeho Arnold Classic. Pořád jsem ho musel obdivovat, i když jsem už působil v týmu profesionálů.“

Na Schwarzeneggerovi jej zaujala věčně pozitivní mysl. „Jágr byl bezvadný hokejista, pak jste přišel za ním do šatny se s ním pobavit a on měl držku pořád roztaženou, furt se smál, pohoda. A to byl Arnold,“ srovnává Jablonický. „I když dřel v tělocvičně, dělal si srandu. Pořád se smál, nebyl nikdy zamračený. Je zpocený, ale furt se bude smát a bude nad věcí. Bude si to užívat plnými doušky.“

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu v Bratislavě, obor Kulturistika, silový trojboj a fitness, povídal také o drsných dietách, vojenské drezuře, mužné síle, dokonale oholených nohách nebo o vedení svého fitka v době covidu.