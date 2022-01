Z VOLEJE: Drulák bez servítků o Peltovi či Berbrovi. Proč nesleduje ligu?

I když se po šesti letech vrátil z Rakouska a třetí rok žije zase v Olomouci, česká fotbalová liga už jde mimo něj. Od Sigmy má sice jako klubová legenda a nejlepší střelec v historii permanentku, ovšem na zápasy nechodí. „Dali mi to kdesi do rohu tribuny, ale o to nejde. Chybí mi osobnosti, nejen v Olomouci, ale celé lize. Skauting prakticky neexistuje,“ povídá v podcastu Z voleje Radek Drulák.

Když dodělá administrativu ve firmě, která se zabývá plynem - propanem butanem, stáčením i rozvozem - a má volný čas, sleduje spíš reprezentaci a evropské poháry. A také aféry, jež znovu tuzemský fotbal svírají. Pozastavuje se především nad někdejším šéfem svazu Miroslavem Peltou, majitelem Jablonce. V kauze sportovních dotací mu soud zatím nepravomocně uložil šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový trest.

„Když byla první aféra s Horníkem, měl v ní prsty Pelta. A teď, o pár let později, má v jiné kauze zase prsty. A dělá jako že nic,“ zvýšil Drulák hlas v olomouckém Divadle na cucky. „Nerozumím tomu. Snad má mozek. A on má mozek, je chytrej člověk, znám ho dobře. Na mistrovství Evropy nám dělal vedoucího mužstva. Všechno dobrý. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, tohle si přece nemůže dovolit. Jako kdyby ukazoval: Já jsem pan Nedotknutelnej!“

Peltův případ může mít pro jablonecký klub podle Druláka fatální dopad. „Uvidíme, kam pramička jménem Jablonec pojede, jestli to nebude náhodou jeho konec, protože co si budeme namlouvat, jestli zavřou Peltu, tak nevěřím, že to tam bude mít dlouhého trvání.“

Posun z devadesátek? Aspoň že se nestřílí a nevybuchují auta

Jako by se od divokých devadesátých let zase tolik v domácím fotbalovém brčále nezměnilo. I přepis policejních odposlechů a slang bafuňářů ze spisu Šváb působí podobně bizarně. „Naštěstí se nikdo nestřílí, nevybuchují auta. Ale některé věci už byly za čarou a je dobře, že se do toho bouchlo. Už by se to ale mělo vyčistit a držet to,“ přeje si Drulák. „Ono se to dělo i dřív, ale nebylo to tak okatý a nebylo v tom až tolik peněz.“

Sám v Drnovicích hrával pod šíbrem Janem Gottvaldem. „Co dělal za dveřma, nevím, opravdu nevím, nelžu. Nikdy jsem u toho nebyl,“ dušuje se. „Nechtěl bych mu ani slovně ublížit, protože Honzu mám rád. Nás spíš rozhodčí mydlili. My byli nepopulární tím, že jsme byli z dědiny a že jsme měli největšího sponzora v republice a že jsme měli Honzu Gottvalda, který byl šíbr a který postupoval rok od roku až do ligy.“

Drulák v zápase rychle poznal, když dostal sudí instrukce. „Já si skoro se všemi rozhodčími tykal. Hráli jsme v Trnavě a Juraj Strechaj přišel: Radek, dneska moc neběhaj. A už mi bylo jasný. Prohráli jsme 1:4 a bylo to. Ale on nás zase pískal za čtrnáct dní a nějakým způsobem nám to vrátil. Nikdy bych si ale nedovolil říct: Honzo, jeď a dej Strechajovi padesát tisíc, ať nám foukne pentli.“

Ačkoli Drnovice měly v zádech společnost Chemapol, podle Druláka brali v jeho éře hráči základní plat kolem 25 tisíc korun. Ovšem i díky Gottvaldovi si přišli na zajímavé prémie. Zvlášť když na sebe narazily těžké váhy bossů. Snadno se pak nechal hráči nahecovat: „Honzo, hrajeme na Žižkově, tam je Horník. Chceš porazit Žižkov, nebo Horníka?“

„Jasně že Horníka!“

Z voleje všechny díly podcastu iDNES.cz

„Tak nám dej něco na prémiích všem.“

„Dobře, dám vám jednou tolik.“

Pak přišel Chemapol, že dá hráčům také jednou tolik za výhru na Žižkově. „Takže jsme měli dvakrát tolik. Vyhráli jsme tam 1:0 a dobrý,“ usměje se dvojnásobný nejlepší střelec ligy.

Odpůrce videa

Historky má rovněž s někdejším místopředsedou asociace Romanem Berbrem, obviněným z korupce a zpronevěry. Než si bývalý agent StB vytvořil síť poslušných rozhodčích, býval jedním z nich.

„Já měl vždycky v páté minutě od něj žlutou kartu. A mám od tebe pokoj, řekl mi,“ vybavuje si Drulák. „Pískal mě třikrát, čtyřikrát. Čahoun s trenkama obepnutými až někam nahoru, arogantní. Vychcanej. Už tehdy byl pofidérní rozhodčí. Ale nikdy jsem se s ním mimo hřiště nesetkal. Možná zaplaťpánbůh.“

Drulákovi se nepozdává ani video ve fotbale. Je jeho odpůrcem. Zvlášť na český způsob. „Třeba když Slavia dala na podzim Olomouci gól, kdy přihrávající hráč jde rukou proti balonu, je to jasně vidět a oni řeknou, že to bylo rameno. Tomu rozhodčímu bych nedal ani korunu: Marš!“

Český Fotbalista roku 1995 se neodvažuje zatím tvrdit, že domácí kopaná právě prochází očistou. Avšak s nadějí dodává: „Můžeme jenom doufat. Uvidíme, jak budou pískat rozhodčí.“