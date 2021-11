Z VOLEJE: Hapal o zakleté Spartě i milované Sigmě. Proč odmítla jeho pomoc?

„To nebyla myšlenka, že chceme vstoupit do klubu a celé to tam převrátit vzhůru nohama. Chtěli jsme pomoci ekonomicky. Nejvíc mě mrzelo, že jsme přivedli skoro devět milionů korun každý rok, bylo to však asi málo peněz,“ řekl Hapal v pořadu Z voleje. „Chtěli jsme Sigmě hlavně pomoci, protože jsme Olomoučáci.“

Znamená to, že takovou pomoc Sigma, která roky marně shání silného mecenáše a musela si pomoci prodejem Androva stadionu městu, nepotřebuje?

„Potřebuje ji stoprocentně,“ tvrdí Hapal. „Všichni víme, že každá koruna do fotbalu je důležitá. Největším sponzorem Sigmy je město, které posílá dvanáctimilionové splátky za stadion. My jsme nebyli daleko od toho, abychom se tomu vyrovnali.“

Navíc je přesvědčený, že by podnikatelé podporu postupně navyšovali. „Dodneška tam není nikdo, kdo by donesl jiné peníze. Největším sponzorem je město a prodej hráčů. Strávili jsme nad tím hodně času, objížděli jsme veškeré podnikatele v Olomouci a přesvědčovali je, aby Sigmě pomohli. Někde se to dařilo více, jinde méně. Ale byl to jen začátek, věřili jsme, že bychom klub dokázali ještě posunout, ale bohužel jsme tu možnost nedostali,“ lituje.

Sám považuje jednání za definitivně uzavřená. „Z mé strany už je to mrtvé. Obětoval jsem tomu hodně času a energie. Vidím, že z druhé strany není vstřícný krok,“ povídá. „Zkoušeli jsme to už s Radimem Kučerou ještě za minulého primátora.“

Teď už zase vyhlíží trenérskou práci. Mohl vést doma Sigmu, byl první variantou i před současným koučem Václavem Jílkem, ale nabídku odmítl. „Logicky, protože jsem v té době zastupoval tu skupinu sponzorů a nebylo by fér všechno shodit ze stolu,“ vysvětluje. „Navíc jsem souhlasil s Radkem Látalem, že mužstvo potřebovalo obměnu. Sigma se pak do ní pustila, ale v té době o tom neuvažovala vůbec.“

Obává se o budoucnost olomouckého fotbalu? „Zatím mají ještě nějakou jistotu. A jednu tréninkovou plochu. Sigma by se měla spojit s Holicí a vybudovat tréninkové centrum,“ přemítá. „Já se jen bojím, aby se prodejem dalšího hřiště pouze neumořovaly dluhy. A pak potopa, to by bylo smutné. Chtěli jsme, aby Sigma byla soběstačná.“

Pavel Hapal při natáčení pořadu Z voleje

Bývalý český reprezentant přišel do Olomouce v šestnácti, ve třiadvaceti přestoupil do bundesligového Leverkusenu, když se v evropském tažení Sigmy v Poháru UEFA blýskl pod osudovým trenérem Karlem Brücknerem góly proti Realu Madrid či Hamburku, to si na zem posadil tři obránce i brankáře. „Sigmě budu vždycky fandit, jen některým lidem ne,“ říká.

„Zahozená penalta proti Barceloně mě provází celý život“

V olomouckém Divadle na cucky v upřímném rozhovoru vyprávěl také o tom, jaké to je trénovat slovenské hvězdy Hamšíka, Škrtela či Škriniara. O renomé na Slovensku, kde byl Trenérem roku a jednadvacítku dovedl na Euro. O zlomené holenní kosti v Tenerife, jež ho připravila o stříbro z mistrovství Evropy v Anglii. O stratégovi Brücknerovi, jehož si pozval na jednání s Leverkusenem jako odborníka, kterému nejvíc věří. O záludném covidu, dobrácké povaze, rodinném štěstí nebo o zakleté Spartě za tří důvodů.

Zaprvé: jako její hráč zahodil v Lize mistrů penaltu proti Barceloně, což se od té doby táhne jeho životem jako poznávací znamení.

„Vaše otázka nesměřovala k tomu, že jsem dal gól Realu Madrid, první vás napadla Barcelona,“ bere to s nadhledem. „I nedávno se mě na to jeden fanoušek ptal. Říkal jsem mu, že je to už přes dvacet let. Kdybych ji dal, nikdo si na ni nevzpomene. Teď na ni vzpomíná každý, i když je to negativní. Ke vší smůle jsme v té době vedli 1:0 a zápas ještě prohráli. Kdybychom vyhráli, každý by mi tu penaltu odpustil. Nestalo se a vezlo se to se mnou. Předtím jsem proměnil penaltu v Jablonci, kluci za mnou přišli, ať to vezmu na sebe. Provází mě to od té doby celý život.“

Zadruhé: jako trenér Žiliny vyřadil Spartu z předkola Ligy mistrů.

A zatřetí: když dostal šanci trénovat Spartu po Italovi Stramaccionim, poroučel se v prvním kole nové sezony poté, co v předkole Evropské ligy nepostoupil přes Suboticu. „Nedostal jsem moc prostoru, ale vidíte, že od konce Stramaccioniho se tam protočila spousta trenérů a až dnes trenér Vrba znovu prokazuje kvalitu. Já to měl složité v tom, že obměna kádru nebyla možná, měl jsem tam hodně cizinců, dnes je tam z nich jen Nita,“ ohlíží se.

„Když přijde taková nabídka, věříte, že to změníte, ale bohužel jsem byl jen zrnko písku v té mašinérii na Spartě. Kdybych to mohl vzít zpátky, možná bych tam nešel. I když taková nabídka už nemusí přijít a já mám rád výzvy. Tohle je fotbal. Spartě ale nadále fandím.“