Kvůli travnímu koberci na kobereček. Na pokutu to není, zní z Teplic

„Ve finále nevím, za co bychom měli být pokutováni. Nešlo tomu předejít,“ hájí se Štěpán Vachoušek, sportovní manažer sklářů. „Na Stínadlech je špatné podloží, my jsme udělali vrty, sondu. A budou z toho nějaké výstupy. Že je hřiště až tak špatné, vyšlo najevo až při prvních jarních zápasech. Dřív nešlo zareagovat ani udělat rekonstrukci. Ta bude až v létě.“



Ředitel klubu Petr Hynek věří, že bude smět disciplinárce všechno vysvětlit: „Předpokládám, že se budeme moct vyjádřit.“

V neděli Teplice hostily Slovácko a po bezbrankovém zápase hostující záložník Milan Petržela kroutil hlavou: „Nevím, jestli by se na tom měl hrát fotbal. Je to o zdraví a pro diváky ne moc koukatelné. Takové hřiště jsem nezažil. Bořil jsem se i já, a to mám 60 kilo, po deseti minutách bylo rozorané.“

Ve středu vytrvalý déšť odložil už jednou odložený zápas s Libercem. Mělo se hrát bez diváků kvůli nařízení ohledně koronaviru. Pokud se liga předčasně ukončí, možná to uspíší rekonstrukci teplického trávníku.

„V rozehrané soutěži to nebylo možné udělat. Když se liga zruší, je varianta, že bychom to stihli dřív. Definitivní cena není, ale bude to drahé. Řádově miliony korun,“ prohlásil ředitel Hynek. Podloží se má odstranit minimálně až po topení pod trávníkem, pak se založí nové vrstvy a položí travní koberce.