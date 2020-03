Liga bez lidí bude mít nádech přáteláku, mrzí teplického Grigara

„Pobavilo mě, že jsme konečně nedostali tři góly v poločase,“ zmínil brankář Tomáš Grigar předchozí propadáky 1:3 s Olomoucí a 0:3 v Karviné. „Snad se od té nuly odrazíme. Věřím, že když ji zase uhrajeme, tak nějaký gól dáme.“

Severočeši už to potřebují, protože jsou stále blíž barážové zóně. Už je od ní dělí pouhé dva body.

„Prohráli jsme v Karviné, která sbírá body a nedostává góly, Opava taky už na jaře vyhrála. Musíme se dívat pod sebe, nahoru to už máme daleko. A přijde mi, že s naší hrou se tam asi už nevyšplháme,“ nemá Grigar růžové brýle.

I když na Stínadla chodí diváků málo, úplně prázdné tribuny kvůli koronaviru budou novum. „Jde o bezpečnostní opatření a je správné, všude po světě se to děje,“ neodporuje Grigar. „Ale bude to mít nádech přáteláku.“

Liberec na jaře, to je hit. Tři zápasy, tři výhry včetně té na Spartě, skóre 9:1. Je sedmý jen bod za skupinou o titul. „Bohužel nejsme úplně v pohodě. Je blbé to říkat, ale doma to musí být poctivá defenziva a využít každé mezery v ofenzivě,“ tuší gólman hru na brejky.

Proti Teplicím hraje nejen jejich forma, ale i hřiště, které je zdevastované. „Před zápasem se Slováckem jsme si říkali, střílet střílet, protože po pár rozích bude vápno rozorané a každá střela bude dělat problémy. Taky jsme chtěli omezit malé domů, a když už, hrát ji na jistotu, ať míč nějak neskočí. Samozřejmě si to hlídat, ale nemůžete na to úplně myslet, protože to je pak špatně,“ podotkl Grigar. „Jako gólman nemůžu posoudit, jak se na tom terénu klukům běhá.“

Co mu nedělní bezbrankový zápas ukázal? „Slovácko bylo fotbalovější, i na těžkém terénu si v klidu vyměnili několikrát balon, my ne. Potřebujeme body, klidně bych vychytanou nulu vyměnil za výhru 2:1.“ Přijde už ve středu, byť bez potlesku diváků?