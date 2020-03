Bez diváků? Ne, zase odloženo. Teplice a Liberec kvůli terénu nehrají

„Nový termín se bude hledat i s ohledem na středeční rozhodnutí vedení Ligové fotbalové asociace ve věci nařízení Bezpečnostní rady státu,“ uvedl Martin Kovařík, tiskový mluvčí klubu.

V původním termínu se střetnutí 23. kola odložilo, protože trávník se po nočním a ranním sněžení s deštěm proměnil v bažinu. Středeční dohrávka se po nařízení Bezpečnostní rady státu kvůli šířícímu se koronaviru měla odehrát za zavřenými dveřmi bez diváků. Ani k tomu nedojde.



„Trávník na Stínadlech je v posledních týdnech ve velmi špatném stavu, bohužel i přes vytrvalou práci teplických trávníkářů s ním momentálně při delších srážkách nelze mnoho udělat. Podle sond do podloží, které si teplický klub nechal při zhoršující kvalitě trávníku udělat, se zjistilo, že hlavní problém je ve složení podloží, které bude potřeba kompletně předělat,“ objasnil Kovařík.

„V létě je tak v plánu rozsáhlá rekonstrukce, která bude obsahovat kompletní odstranění podloží, minimálně až po topení pod trávníkem, nové založení jednotlivých vrstev a následné položení travních koberců.“

Na těžkém terénu se uskutečnil nedělní zápas Teplic se Slováckem, ale jeho aktéři si pak na trávník stěžovali.

„Nevím, jestli by se na tom měl hrát fotbal. Je to o zdraví hráčů a pro diváky ne moc koukatelné,“ mínil Milan Petržela, záložník Slovácka, po bezbrankové remíze. „Takové hřiště jsem nezažil. Bořil jsem se i já, a to mám 60 kilo. Po deseti minutách bylo rozorané, nešlo kombinovat, jen balon kopat co nejdál od brány a střílet z dálky.“