Teplický trenér Hejkal: Fotbal se hraje pro lidi, ne pro prázdný stadion

I když na Stínadla chodí fanoušků málo, naposledy necelých sedmnáct stovek v neděli na Slovácko, pohled na úplně prázdné tribuny bude zvláštní. „Jde o bezpečnostní opatření a asi je správné, všude po světě se to děje,“ neodporuje teplický brankář Tomáš Grigar. „Bude to mít nádech přáteláku.“

Vláda zakázala kromě dalších i sportovní akce nad sto lidí. Kvůli omezené kvótě se utkání nemůžou zúčastnit kromě fanoušků ani zástupci médií. Na Stínadlech budou jen hráči, realizační týmy, rozhodčí, delegáti a nejužší organizační zajištění střetnutí.

„Pro normální odehrání zápasu potřebujeme minimálně 117 lidí bez jakýchkoli novinářů, jen s televizním štábem O2, která bude utkání přenášet. Budeme to ještě muset seškrtat a kumulovat funkce,“ uvedl tiskový mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

„Musí být přítomni třeba podavači míčů, aby se na balon nečekalo dlouho, i lidé z technického zázemí, kdyby se cokoli stalo.“

Dohrávka za zavřenými dveřmi startuje v pět odpoledne. „Primárně by se sport měl dělat pro diváky, ale tohle je mimořádná situace, která žádá mimořádná opatření,“ prohlásil ředitel teplického klubu Petr Hynek.

Je možné, že další ligový program se přeruší. „ S tím se nesetkaly generace před námi, žádný trenér, žádné mužstvo, žádní hráči. Vůbec nevím, co by se dělo. V neděli jsem viděl utkání Juventus – Inter a bez diváků to bylo divné. Ať vám lidi fandí, nebo nefandí, hraje se pro ně, ne pro prázdný stadion,“ podotkl Hejkal.