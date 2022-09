Neomluvitelné. Jsme hloupí, nepoučíme se z chyb, zlobil se slávistický kapitán

Souboj o první místo ve fotbalové lize totiž zásadně ovlivnila situace z úvodní minuty, po zákroku Santose na Mosqueru sudí Hocek nařídil penaltu a slávistického obránce vyloučil.

Plzeň díky Chorému vedla, ve dvacáté minutě Mosquera zvýšil a bylo hotovo. V závěru stvrdil vítězství i posun do čela tabulky Kalvach.

„Od začátku to pro nás bylo těžké,“ poznamenal Tecl.

Máte pochopení pro to, co se stalo v první minutě?

Absolutně ne. Když tu chybu uděláme jednou, to je normální, ale že ji opakujeme, to normální není. Stejná situace jako na Slovácku, s Rakówem a potřetí uděláme to samé. Odkopnutý balon a soupeři za zády. Jsme v tom hloupí, neumíme se poučit z vlastních chyb. To nám prohrálo zápas.

Trenér Trpišovský říkal, že pak se muselo všechno, co jste do zápasu plánovali, změnit.

Po vyloučení jsme se deset patnáct minut hledali, než si to sedlo. Než si každý našel svůj prostor, prohrávali jsme dva nula. Pak jsme začali hrát mnohem líp, ale k ničemu to nevedlo. Plzeň zápas kontrolovala a víme, jak je nepříjemná, jak dobře brání, ale nedostali jsme ji pořádně pod tlak.

Jak to Santos nese?

Myslím, že Eddieho to mrzí nejvíc ze všech. Nechci, aby to vypadalo, že to padlo jen na něj. Je to záležitost celého týmu, že nereagujeme na odkopnutý balon. A že se nám to stane potřetí, je neuvěřitelné, neomluvitelné.

Cítil jste, že se se zápasem dalo něco udělat?

Kdybychom využili nějaký náznak šance, abychom jim to ztížili. Dostali bychom je pod větší tlak, znervózněli by. Ale to se nám nepovedlo. Za stavu dva nula jsme něco měli, v druhé půli ještě střílel Jurásek, to nám mohlo ještě pomoct.

Hráli jste v Plzni a ještě v oslabení. Hodně těžké, souhlasíte?

Proti Plzni se hraje složitě i v jedenácti. Tím, že jsme jim pomohli, to zase oni měli jednodušší. Vůbec jsme se nedostali k naší hře, abychom je zmáčkli k vápnu a dostali pod tlak centry.

Byl to odraz aktuálního rozpoložení obou týmů?

Mají velké sebevědomí. Hrají Ligu mistrů, to pomůže každému. Tenhle zápas ale strašně ovlivnilo vyloučení, nedokázali jsme je unavit, připravit si pozice. Složitě jsme se dostávali do šancí.

Nastal čas si v kabině říkat i nepříjemné věci?

Určitě, ale není to jen o slovech. Říkali jsme si to po každé chybě, není normální po sobě řvát. Když se nepoučíme, bude to zase k ničemu. Když se chyba udělá jednou, je to běžná věc, ale třikrát.. Doufám, že už to opravdu stačilo a že už tuhle chybu neuděláme.

Jak výsledek z Plzně může ovlivnit zbytek sezony?

Sezona je na začátku. Jsem přesvědčený, že šest bodů můžeme stáhnout. Je to problém, ale ne neřešitelný. Nevidím důvod k panice, v reprezentační přestávce máme prostor zlepšit kondici a zapracovat na detailech. Je před námi tři čtvrtě sezony. Problém ano, ale ne fatální.