Byl jsem si naprosto jistý, říká sudí Hocek o vyloučení Santose a penaltě

Byl to moment, který určil pozdější ráz nedělního duelu, který Viktoria nakonec ovládla 3:0. „Proti Plzni se hraje složitě i v jedenácti,“ poznamenal pak slávistický útočník Stanislav Tecl.

V deseti to hosté měli na západě Čech těžké, navíc prakticky od začátku.

Brazilský stoper je oslabil nedlouho po úvodním hvizdu, nezachytil výkop brankáře Jindřicha Staňka, míč nechal spadnout na zem a mizerně zahrál hlavou směrem k vlastní bráně. Pak před sebe pustil Mosqueru, který se řítil do vyložené šance.

Santos kolumbijského křídelníka zezadu přidržel, zatáhl a mírně postrčil, Mosquera v šestnáctce upadl.

Penalta, červená karta.

„Byl jsem si tím jistý,“ vysvětlil rozhodčí Hocek před kamerou televize O 2 TV Sport. „Mosquera se dostal před Santose a z mého postavení jsem viděl, jak Santos zatáhl, jak se říká, za záchranou brzdu. Chytil ho za rameno, stáhnul ho, když Mosquera mohl jednoznačně zakončovat. Santos tak zmařil zjevnou brankovou možnost.“

Své rozhodnutí pochopitelně konzultoval i s kolegou Tomášem Klímou od videa. „Ten mi řekl, že potvrzuje, že vidí to samé.“

Pochyb nebylo ani o Santosově vyloučení, Hocek se zachoval tak, jak se píše v pravidlech fotbalu už od roku 2016.

Pokud by se Santos snažil hrát míč i ve zjevné šanci, viděl by žlutou. „Byl to ale faul držením, což znamená, že následuje červená karta a pokutový kop,“ dodal Hocek.