Sýkora na podzim dohrál. Z duelu se Slavií má záložník Plzně zraněné koleno

Viktoria o Sýkorově stavu informovala na sociálních sítích.

Domácí fotbalista se zranil zkraje utkání po souboji se slávistou Peterem Olayinkou. Po soupeřově přišlápnutí se Sýkora hned chytil za levé koleno.

Po ošetření za postranní lajnou chtěl ještě bolest zkusit rozběhat, ale brzy zjistil, že to nepůjde. Z trávníku jej zdravotníci odváželi ve vozítku, střídající Václav Pilař parťáka nahradil už v desáté minutě.

Zanedlouho se Sýkora vrátil na lavičku o berlích s ovázaným kolenem. „Nebyla by dobrá zpráva, kdyby přibyl k marodům, bylo by nepříjemné,“ doufal trenér Michal Bílek, že podrobné vyšetření odhalí u plzeňské sedmičky jen drobné obtíže.

To se mu bohužel nevyplnilo, Sýkora zmešká zbytek podzimu.

V probíhající sezoně platil za klíčového hráče, oporu. Nastupoval pravidelně, většinou v základu, pomohl Plzni do Ligy mistrů. Proti Barceloně (1:5) dal dokonce gól, i v duelu s Interem odehrál přes sedmdesát minut.

Viktoria ho získala v létě z Poznaně poté, co z Polska na západě Čech rok hostoval a byl z jednou nejvýraznějších tváří pozdějšího mistra ligy. V 29 zápasech si připsal čtyři góly a šest asistencí. Na podzim se po tříleté odmlce dokonce vrátil do národního týmu, dal dvě branky Kuvajtu a jednu Estonsku, nastoupil i do neúspěšné březnové baráže se Švédskem.