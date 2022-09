ONLINE: Plzeň - Slavia, souboj o první místo. Hosté se Ševčíkem či Teclem

Viktoria Plzeň prokládá své ligové zápasy s Ligou mistrů, kde naposledy prohrála s Interem Milán 0:2. Předtím zvítězila v Olomouci 3:2 díky dvěma gólům Tomáše Chorého.

ONLINE: Viktoria Plzeň - Slavia Praha Utkání sledujte od 19 hodin v průběžné online reportáži.

Hosté měli v pohárech úspěšnější týden, po remíze v Sivasu si spravili chuť a porazili kosovské Ballkani 3:2. V lize nadělují branky, naposledy to schytaly České Budějovice poměrem 6:1.

Domácí kouč Bílek nasadil stejné hráče jako v týdnu v Lize mistrů proti Inter Milán. Plzeň dala do hry to nejlepší, co má momentálně k dispozici.

Slavia proti čtvrtečnímu duelu proti Ballkani nenasadila Ousoua, Provoda a zraněného Schranze. Místo nich jsou v sestavě Santos, mistr ligy s Plzní z minulé sezony, Ševčík a Tecl.