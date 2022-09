Trenér Bílek: Slávistické stopery jsme chtěli dostat do potíží, vyplatilo se

Plzeň vyhrála 3:0, Slavii přeskočila v tabulce, vede o tři body a k tomu má domácí dohrávku s Brnem k dobru.

Pro kouče Bílka to je další podzimní triumf poté, co tým během července a srpna provedl kvalifikací do Ligy mistrů.

Je to vzkaz, že znovu jdete po titulu?

V téhle fázi mluvit o titulu je předčasné. Ligu jsme výborně rozehráli, porazili velkého konkurenta. Pro Slavii to bylo velmi složité, protože hrála devadesát minut v oslabení. I když je velmi dobrá a i v deseti pořád nepříjemná. Ale do velkých šancí jsme je nepouštěli. Jsme na místě, kde se nám hodně líbí a chceme tam zůstat co nejdéle. Ale podobně jako v minulé sezoně nic vyhlašovat nechceme.

Utkání ovlivnila první minuta, penalta a červená karta pro Santose. Bylo součástí taktiky to takhle hrát přes něj?

Víme, že je velmi silný v odebírání míče, je klidný, ale někdy to přehání. Viděli jsme, že třeba na Slovácku měl pod tlakem problémy, dělal chyby. Stopery Slavie jsme chtěli dostat do problémů a vyplatilo se to.

Rozhodla první minuta?

Určitě to zápas ovlivnilo. Soupeř v deseti, my jsme dali důležitý gól. Pak už jsme byli ve výhodě, Slavia musela hrát dopředu. My jsme byli trpěliví, čekali jsme na šance a dali tři góly. Jsme velmi spokojení.

Měnili jste taktiku, když jste hráli proti deseti?

Neměnili jsme nic. Úkoly jsou jasně dané, hráli jsme těsně u soupeře, rychle jsme přistupovali, aby neměli čas hrát dopředu. U balonu byl jen brankář Mandous, ostatní byli obsazení. Kluci splnili přesně to, co jsme po nich chtěli.

Z mužstva je cítit sebevědomí. Je to díky tomu, že jste prošli do Ligy mistrů?

V Lize mistrů jsme odehráli dva velmi těžké zápasy, sice jsme je prohráli, ale některé fáze byly dobré. Po hráčích chceme, aby sebedůvěra byla na hřišti vidět. Jednoznačně čekám, že zápasy v Lize mistrů nás posunou, i když nám nevyjdou výsledkově.

Slavii jste porazili po deseti zápasech. Už bylo na čase?

O sérii ani moc nejde. Hráli jsme doma a tady jsme silní. Nahrálo nám vyloučení, jsme rádi, že jsme skolili tak silného protivníka. Před reprezentační pauzou je to velmi dobrá zpráva.

Mužem utkání byl Mosquera. Po zákroku na něj byla penalta a vyloučený Santos, druhý gól dal. Kde se v něm ta výkonnost bere?

Sehrál výborné utkání, ale v minulých zápasech až tak výrazný nebyl. Je nesmírně platný, je to bojovník, tahový a brejkový hráč s výborným zakončením. Dneska nám hodně pomohl, ve finální fázi je velmi platný. Dělá všechno pro to, aby na každý zápas byl stoprocentně připravený. Poctivě hraje i do defenzivy, to mě potěšilo, protože k tomu jsme měli v minulých zápasech trochu výhrady.