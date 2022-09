Trpišovský: Katastrofální vývoj. Santos reagoval špatně, ale chybovali jiní

„Vyvíjelo se pro nás nejhůř, jak mohlo. Penalta, červená karta, od první minuty jsme prohrávali a ještě hráli v deseti. Pak jsme inkasovali další gól ze standardky, takže katastrofální vývoj,“ povzdechl si.

Neztrácíte už trpělivost s obráncem Santosem, který penaltu zavinil a nechal se vyloučit? Nechyboval zdaleka poprvé.

Primárně chybovali jiní. On tu situaci křižoval, neměl to snadné, ale měl souboj s Mosquerou vyhrát, třeba odehrát míč do strany. Chyba byla týmová. On ji pak řešil - a řešil ji špatně.

Kdo konkrétně tedy chyboval?

Měli jsme určité úkoly. Řekli jsme si, jaké by mělo být postavení při nákopu na Chorého a jaké když jde míč na Mosqueru. V tomhle případě naši dva hráči na pravé straně nebyli tam, kde měli být. Santos měl líp vyřešit hlavičkový souboj, ale do té situace jsme se vůbec neměli dostat.

Posoudil ji podle vás rozhodčí správně?

Pro mě je překvapení dvojí trest, červená karta. Šlo o sprinterský souboj, ten hráč se nemůže zastavit. Když někdo někoho jasně stáhne rukama, nebo sestřelí skluzem bez možnosti hrát míč, je to něco jiného. Tady se navíc Mosquera přes Santose sám dostal podobným zákrokem, po jakém pak spadl. Ale nechci vůbec zpochybňovat, že to byla penalta. Pro rozhodčího je těžké to vyhodnotit, byl to letmý kontakt, Mosquera to udělal chytře, dostal se před hráče. Překvapila mě hlavně červená.

Proč vůbec hrál od začátku Santos a ne Ousou?

Šlo nám o výšku. Každá standardka Plzně znamenala velké ohrožení, má čtyři pět výborných hlavičkářů, my nemáme moc vysoké mužstvo. Santos je vysoký, čekali jsme, že poletí spoustu míčů na Chorého, kterého navíc dobře zná. Věřili jsme, že ty souboje bude vyhrávat.

K tomu ani nedostal prostor. Nenastal teď čas si promluvit v kabině ostřejším tónem?

Věděli jsme, v čem Plzeň bude silná. Že bude z presinku utíkat dlouhými míči. Je to o vyhodnocení situace, není možné, aby nám výkop levou nohou od brankáře takhle spadl za obranu. Je to dárek soupeři, podobně jako v Rakówě nebo se Slováckem. Tyhle momenty nás dostávají do složité situace.

Jak jste po vyloučení měnili taktiku? Původně jste hráli na tři stopery.

Změnilo se úplně všechno. Přišli jsme o hráče, který hlídal důležité prostory, i při standardkách. Řešili jsme, jestli tam stáhneme Tiéhiho nebo Masopusta, v zakládání akcí i dostupování nám chyběl jeden hráč. Chtěli jsme nahoře mít tři náběhové hráče, o jednoho jsme přišli. Byl to velký zásah po všech stránkách.

Cítíte, že je Plzeň teď sebevědomější než v předchozích letech? Dlouho vás neporazila.

Vnímám ji jako kvalitnější. Doplnila se o spoustu hráčů, Jemelka, Vlkanova... Navíc hrají Ligu mistrů. Jsou teď na vrcholu, nemají moc slabých míst, opírají se o spoustu zkušených hráčů a dobrého trenéra. Sílu mají, to ukazují i v Evropě. Nikdy jsem je nepodceňoval. Ne náhodou jsou tam, kde jsou.

Teď na Viktorii ztrácíte tři body, ale máte odehráno o zápas víc. Je problém, že vám utíká?

My jsme ztratili třikrát venku, to dělá rozdíl. Pokud náskok naroste na šest bodů, bude to dost: musíme to venku zvládat lépe. Komplexnost rozhoduje o postavení v tabulce. Potřebujeme vyrovnané výkony, ne vyhrát jednou venku a pak ztratit. Dostáváme zbytečné góly, na tom chceme pracovat. Teď v reprezentační pauze na to budeme mít prostor. Musíme být pevnější, rozhodnější.